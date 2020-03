Projeções: em artigo, sindicalista estima que 3 mil pessoas poderão morrer de coronavírus em Cachoeiro

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 262

Em artigo, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cachoeiro de Itapemirim (Sindimunicipal), Jonathan William Moreira Correa, estima que aproximadamente três mil pessoas poderão morrer e outras 73 mil serão infectadas pelo coronavírus até o mês de maio deste ano, caso as autoridades não adotem medidas drásticas e restritivas.

No artigo, o sindicalista apresenta uma tabela de projeções que deve ser considerada apenas “se as autoridades não determinarem imediatamente o isolamento social das pessoas em casa e a suspensão de todas as atividades em escolas, serviços públicos, comércio, indústria, empresas, eventos e aglomeração de pessoas”, defende Jonathan William.

Ouça entrevista com Jonathan William

Confira o artigo

A TRAGÉDIA DO CORONAVÍRUS “Apresentando a Pandemia em Números”

Em 01 de dezembro de 2019 é registrado o primeiro caso de Coronavírus (Covid-19) no mundo, tendo ocorrido na China, dando início a uma Pandemia que seria declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020.

Em 26 de fevereiro de 2020 é registrado no Brasil o primeiro caso de Coronavírus, e hoje (17/03/20), após 20 dias, já estamos com 291 (duzentos e noventa e um) casos confirmados de contaminação e 1 (uma) morte.

Apesar de o número estar aparentemente baixo e aumentando lentamente, não se engane, vou demonstrar que os números preocupam, pois segundo os especialistas em saúde do mundo inteiro, esta Pandemia tem um crescimento matemático exponencial, onde a progressão dos casos é geométrica, caracterizado por uma explosão repentina de doentes.

De forma simplória, posso afirmar que crescimento exponencial e geométrico é quando a taxa de crescimento de um valor não depende de uma constante fixa previamente estabelecida em uma função, e sim da interação entre uma constante de crescimento e uma variável, podendo ser traduzida, como exemplo, em dados de tempo e quantidade.

Falando em matemática, esta é uma área que conheço bem, mas longe de querer neste momento tentar ensinar conceitos e cálculos matemáticos que certamente a maioria da população estudou ao longo da vida estudantil.

Meu papel é mostrar em números como está se comportando o crescimento exponencial dos casos de Coronavírus, que assustadoramente vai atingir índices que podem levar o Sistema Único de Saúde e a Rede Privada ao colapso, gerando internações e mortes em quantidades que o poder público não seja capaz de gerenciar se não agir imediatamente.

Todos os países do mundo estão tentando combater o avanço do Coronavírus, adotando medidas de prevenção e cuidados com a higiene, contudo, nota-se que somente isto não está sendo suficiente, e nem vai ser, pois o vírus é resistente e de alta contaminação.

Em uma tentativa desesperada de frear a Pandemia os líderes de dezenas de países estão fechando fronteiras, determinando o isolamento social das pessoas em casa e suspendendo as atividades em escolas, serviços públicos, comércio, indústria, empresas, eventos e aglomeração de pessoas, ou seja, afastando as pessoas umas das outras.

Estas medidas aparentemente drásticas são o mínimo que um governo inteligente pode adotar para minimizar as contaminações, que irão aumentar nos próximos dias e que vão agravar-se em algumas semanas, resultando inclusive em morte de cerca de 4% (quatro por centos) dos infectados, segundo a Organização Mundial da Saúde.

Com as ações de isolamento social das pessoas o efeito é de desaceleração do crescimento de casos, pois baseado em princípios matemáticos, menos circulação de pessoas é igual a menos contaminação, que é igual a menos morte, simples assim.

Faço este artigo para apontar que é necessário URGENTEMENTE, de preferência hoje ainda, ser adotado em todas as cidades do Brasil o ISOLAMENTO SOCIAL das pessoas em suas residências, com suspensão de todas as atividades do país.

Tenho consciência de que para a maioria da população esta medida que sugiro parece absurda, mas os governantes neste momento não podem se preocupar com a política e com a opinião leiga de pessoas que não gozam da capacidade de compreender cálculos matemáticos relativamente complexos e de como é o comportamento exponencial de uma Pandemia, que começa parecendo algo sem importância e termina com as pessoas cobrando tardiamente as autoridades para que expliquem porque, mesmo detendo as informações, não reagiram antecipadamente ao problema com as medidas necessárias, ainda que radicais.

Em anexo apresento uma planilha que projeta quantos casos deverão haver de contaminação e mortes por Coronavírus, tanto no Brasil quanto em Cachoeiro de Itapemirim, podendo ser comparada com os dados oficias do Governo a medida que forem divulgados.

Mas ATENÇÃO, ressalto que a planilha foi desenvolvida a partir de cálculos matemáticos que levam em consideração a taxa de transmissão diária do vírus e a taxa de mortalidade, já determinadas através de padrões baseados em ocorrências de casos em outros países, devendo ser considerada apenas se as autoridades não determinarem imediatamente o isolamento social das pessoas em casa e a suspensão das atividades em escolas, serviços públicos, comércio, indústria, empresas, eventos e aglomeração de pessoas, ou seja, afastando as pessoas umas das outras.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 17 de Março de 2020.

Projeções de casos