Prefeituras de Anchieta e Cachoeiro criam páginas exclusivas com informações sobre Covid-19

Por Redação - Redação 50

A Prefeituras de Anchieta e Cachoeiro de Itapemirim criaram páginas exclusivas dentro de seus portais com informações sobre o coronavírus..

No endereço cachoeiro.es.gov.br/ novocoronavirus , disponibilizado nesta quinta-feira (19), o cachoeirense tem acesso informações sobre transmissão, sintomas, formas de prevenir o contágio, atendimento a pacientes e o boletim epidemiológico de Covid-19, com o número de casos registrados no Espírito Santo, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde.

As orientações também podem ser acessada a partir do banner rotativo na página principal do portal da Prefeitura, onde está disponível, ainda, um vídeo que resume as medidas preventivas relacionadas ao vírus.

Em Anchieta, os internautas poderão acessar notícias atualizadas com boletins diários. Para acessar basta digitar www.anchieta.es.gov.br e clicar em um banner no lado direto abaixo das notícias em destaque.

O link reúne todas as informações e medidas tomadas pelo município para contar o avanço da pandemia. Será possível conferir boletins epidemiológicos diários, decretos municipais com as últimas medidas adotadas, dados da doença, dicas e vídeos com orientações.

O objetivo é deixar a população bem informada, evitando as fake news e orientando como a população deve agir.

