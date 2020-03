Prefeitura higieniza fachada e ruas da Santa Casa e Pronto Socorro de Guaçuí

Por Redação - Redação 15

A Prefeitura de Guaçuí, por meio de equipes da Secretaria Municipal de Obras (Semoisp) e do SAAE, realizou a higienização das ruas e fachadas em frente do Pronto Socorro Municipal, Policlínica e Santa Casa de Misericórdia, na tarde desta terça-feira (24), assim como ruas ao redor destes prédios. Esta é mais uma ação do município na prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19) e vai continuar, nesta quarta (25), com a higienização de outros pontos da cidade.

Para a realização do serviço, foi utilizado o caminhão pipa do SAAE e servidores da autarquia e também da Semoisp que lavaram os locais utilizando uma mistura de água, com cloro e detergente. “Essa é mais uma medida que estamos tomando na prevenção do Coronavírus, visando a saúde de nossa população”, destaca a prefeita Vera Costa.

A limpeza nesses locais foi só uma etapa da limpeza. Nesta quarta-feira, será dado prosseguimento ao serviço, com a mesma higienização sendo feita na frente das farmácias, supermercados, padarias e outros locais onde há alguma circulação de pessoas, já que são os lugares que ainda estão abertos para atender a população nas suas necessidades básicas. Também devem ser higienizados outros logradouros públicos do centro da cidade.

Agradecimento

Em vídeo divulgado na manhã desta terça-feira, ao lado do secretário municipal de Saúde, Werton dos Santos Cardoso, a prefeita Vera Costa fez um agradecimento a ele e a todos os profissionais da saúde do município. “Esses profissionais estão arriscando suas vidas para proteger a vida de nossa gente”, afirmou a prefeita. “Eles têm trabalhado incansavelmente para proteger nossa população”, completou.

A prefeita também agradeceu à colaboração da população de Guaçuí. “Quero deixar meu agradecimento para toda a população que está entendendo e tendo consciência de que é preciso ficar em casa”, enfatizou. A Prefeitura decretou várias medidas na prevenção do Coronavírus, sendo as mais importantes o isolamento domiciliar da população e o fechamento do comércio, entre outras.

