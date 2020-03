Prefeitura divulga resultado do exame de paciente com suspeita de coronavírus em Venda Nova

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 521

Advertisement

Advertisement

O caso suspeito de coronavírus em Venda Nova do Imigrante deu negativo, segundo informações da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante. O resultado foi divulgado no início da tarde desta segunda-feira (23). No entanto, um novo caso suspeito foi notificado nesta segunda. Trata-se de um adulto jovem, que teve contato com o portador do vírus fora do Estado. O paciente está em casa.

Veja a nota da prefeitura:

Advertisement

Advertisement