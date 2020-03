Prefeitura de Venda Nova vai criar decreto com medidas para reforçar combate ao coronavírus

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 141

Advertisement

Advertisement

Ainda nesta terça-feira (17), a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante vai publicar um decreto de emergência para comprar medicamentos de forma mais ágil. O documento prevê a contratação de profissionais da área da saúde, como médicos e enfermeiros com mais rapidez.

Além disso, festas e aglomerações serão interrompidas, segundo o prefeito do município, Paulo Mineti. Ele afirma ainda que os protocolos foram definidos em uma reunião com lideranças estaduais por conta da proliferação do novo coronavírus. A cidade tem um caso suspeito da doença, mas o resultado do exame ainda não foi divulgado.

“Estamos criando, nesta terça, a sala de emergência com os responsáveis em informar os protocolos, que mudam a cada dia. Estamos nos empenhando ao máximo e os resultados serão passados à população”.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ele informou ainda que outras ações já foram adotadas no município para minimizar os impactos da doença. “As visitas no hospital já foram suspensas, as escolas municipais já começam a encerrar as aulas nesta terça e, a partir de segunda, serão férias. São medidas para evitar a proliferação do vírus. O Centro de Convivência de Idosos terá as atividades encerradas por 15 dias. Os jogos escolares foram encerrados. Tudo para evitar ao máximo as aglomerações. Então é preciso evitar as aglomerações”.