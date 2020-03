Prefeitura de Muqui monitora hóspede italiano em hotel; homem não apresenta sintomas de coronavírus

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 565

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Muqui está monitorando um italiano que se hospedou em um dos hotéis do município. Segundo o prefeito Renato Prúculi, após a equipe da Saúde municipal ser informada sobre o turista, um grupo foi encaminhando para monitorar o rapaz.

“Ele está hospedado no hotel em quarentena. Chegou ao Brasil antes do carnaval, e ficou no Rio. Após o carnaval, foi para são Paulo e, de lá, foi pra Minas Gerais. Ele está, agora, no Espírito Santo e se hospedou em um hotel em Muqui. Fomos comunicados e a equipe da Secretaria de Saúde fez inspeção no local e recomendou a quarentena. O hotel está interditado e o italiano está com viagem marcada de volta para a Itália na próxima terça-feira. Ele não tem característica de gripe, passa bem e acreditamos que ele não está contaminado com o coronavírus. Neste momento estamos tranquilos, mas estamos preparados para atender quaisquer demandas”, ressalta o prefeito.

Advertisement

Advertisement