Prefeitura de Guaçuí e Associação Comercial alinham ações para economia da cidade 

Por Redação - Redação 85

Preocupados com a situação dos comerciantes de Guaçuí, mas também com a proteção da saúde da população, a prefeita Vera Costa e membros da diretoria da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Guaçuí (Acisg) se reuniram na tarde desta sexta-feira (27). A reunião aconteceu no gabinete da prefeita e serviu para fazer um balanço dos impactos econômicos da prevenção para evitar a contaminação da população pelo Coronavírus (Covid-19).

Todos os presentes à reunião mostraram sua preocupação com a situação econômica do município, além da saúde. “Estamos preocupados com a saúde de nossa população, mas também com os nossos comerciantes, porque temos consciência de suas dificuldades e que o município também precisa da arrecadação que vem das atividades econômicas de Guaçuí, porque nossa única renda própria vem do ISS e do IPTU, e não havendo, não há arrecadação, o que resulta em problemas para mantermos serviços e obras, então, essa situação nos preocupa muito também, mas não podemos deixar de nos preocupar com a saúde de nosso povo”, afirma.

O presidente da Acisg, Fernando Rangel Pereira, também se mostrou preocupado com a questão econômica, apesar de também achar que o momento é delicado na questão da saúde. “Sabemos que a situação é de extrema delicadeza, há muitas preocupações, incertezas e esperamos que alguém indique o caminho a ser seguido, porque, de um lado vemos os números de mortes, pelo mundo e no Brasil, crescerem, a cada dia, e do outro vemos nossas empresas precisando continuar suas vendas e os empregos serem mantidos”, destaca.

Depois da conversa, ficou acertado que a Prefeitura entrará em contato com o governador, Renato Casagrande, já que o município acatou e segue o que está no decreto do Governo do Estado que determinou a restrição do funcionamento do comércio em todo o Estado, o que inclui Guaçuí também. A ideia é solicitar dados mais profundos e apurados da situação da pandemia no Espírito Santo e região, ao governo, visando a possibilidade de solicitar a reabertura parcial das empresas antes do término da validade do decreto estadual que vai até 4 de abril.

Diante disso, outra reunião ficou marcada, para este domingo (29), na parte da tarde, para tratar sobre as informações passadas pelo Estado, para então, o município tomar um posicionamento definitivo sobre a possibilidade de haver funcionamento parcial do comércio. Enquanto isso, as empresas podem trabalhar em forma de delivery.

E ficou acertado, entre o município e a Acisg que a cobrança do IPTU será prorrogada para o mês de junho e poderá ser parcelada em até seis vezes. Já sobre as postergações do pagamento de ISS serão analisadas pela Prefeitura. Contudo, o município informa que o imposto apenas é pago, pelo empresário, caso ele preste algum serviço. Se não presta serviço, não é gerado tributo.

Também estavam presentes o presidente eleito da Acisg, Elias Carvalho Soares, o vice-presidente da associação, Cristiano Lopes, e a gerente executiva da Acisg, Bianca Secco.

