Prefeitura de Cachoeiro se reúne com representantes do comércio

A Prefeitura de Cachoeiro realizou, na tarde desta segunda-feira (30), uma teleconferência com representantes dos setores de comércio e serviços do município. O objetivo foi debater os impactos econômicos das medidas de distanciamento social, implementadas por conta da pandemia do novo coronavírus.

Na ocasião, o prefeito Victor Coelho reforçou a necessidade de manter os estabelecimentos comerciais não-essenciais fechados até a data estabelecida pelo decreto, 7 de abril, diante da gravidade da pandemia – havendo, inclusive, a possibilidade de prorrogar a data, caso o número de infectados continue aumentando.

O prefeito afirmou, também, que a situação do Espírito Santo continuará sendo acompanhada dia a dia, reforçando que o foco, neste momento, é a saúde de funcionários, clientes e população geral. Prometeu estudar, em conjunto com os comerciantes, medidas de flexibilização das atividades econômicas, de acordo com modo como o quadro da pandemia se apresentar no estado.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Os representantes do setor de comércio e serviços também tiveram a oportunidade de se manifestar sobre as dificuldades enfrentadas neste período. “Não está sendo fácil para o comércio ficar parado. Passamos as nossas pautas para a prefeitura, em relação às medidas relacionadas ao pagamento de impostos e à flexibilização do fechamento. Isso será avaliado. Foi uma reunião muito boa, até para saber melhor como a prefeitura está planejando”, comenta Marcelo Gottardi, superintendente do Shopping Sul.

“Foi uma reunião bastante produtiva, porque nós tivemos a oportunidade de ouvir os presidentes de entidades, que também são empresários e lojistas, e debater o cenário atual. Prevaleceu o bom senso, e todos entenderam que não podemos ser insensatos e colocar a saúde pública em risco neste momento. Nós também estamos preocupados com os comércios fechados e manteremos o diálogo em busca de soluções”, comenta o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Francisco Montovanelli.

“Nossa conversa foi amistosa e transparente. Retomaremos o diálogo na próxima semana, quando teremos, então, números mais precisos com relação à evolução ou não da pandemia. Cachoeiro está firme nas orientações de isolamento social. Precisamos que população e comércio local nos apoiem nessas medidas, cujo objetivo é proteger todos os cachoeirenses”, completa o prefeito Victor Coelho.

Além do prefeito, do secretário de Desenvolvimento Econômico e do superintendente do Shopping Sul, participaram da reunião o procurador-geral do município, Thiago Bringer, e representantes da Associação Comercial Industrial e de Serviços (Acisci), da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), do Sindicato do Comércio Varejista (Provarejo) e dos lojistas do Shopping Cachoeiro.

Advertisement

Transmissão comunitária no ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, noticiou, nesta segunda-feira, em suas redes sociais, a ocorrência dos primeiros casos no estado de transmissão comunitária do coronavírus. Isso acontece quando não é possível saber a origem da infecção.