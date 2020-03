Prefeitos do ES realizam videoconferência para alinhamento das demandas sobre combate ao coronavírus

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 200

Na manhã desta segunda-feira (30) foi realizada uma reunião extraordinária, via videoconferência, com todos os prefeitos do Espírito Santo para alinhamento das demandas referentes à prevenção e ao combate ao novo coronavírus (Covid-19), com o objetivo de buscar alternativas para minimizar os impactos negativos nos municípios. A reunião foi convocada pela diretoria da Amunes.

O presidente da Associação, Gilson Daniel Batista, iniciou a reunião levantando pautas estaduais e federais. Ele reforçou a liberação de 30% do Fundo Cidades para custeio dos serviços de Assistência Social e Saúde; a liberação dos 9 milhões (divididos em três meses) e as conquistas da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), referentes ao FPM e ao Fundeb.

Gilson Daniel também orientou que as prefeituras façam uma lista dos insumos necessários para que os serviços de saúde continuem dando o melhor atendimento à população. “Peçam as secretarias de saúde para fazerem as listas apenas com os materiais necessários, para enviarmos ao Governo do Estado a solicitação dos materiais”.

Além disso, ainda existe a possibilidade que, tanto o governo Estadual quanto o governo Federal, tomem outras medidas de auxílio neste momento, como a suspensão do pagamento de precatórios e a flexibilização das emendas de saúde.

Cada prefeito teve a oportunidade de pontuar as demandas do seu município e, assim, debater com os demais sobre a pauta que deve ser encaminhada ao Estado, como ação conjunta. Apresentaram também as ações já em andamento e o reflexo da pandemia nas cidades.