Pré-candidato a prefeito, Rafael Monteiro apresenta suas propostas para Venda Nova do Imigrante

O AQUINOTICIAS.COM dá sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeitos do Sul do Espírito Santo. Essa é uma oportunidade que o maior portal de notícias da região está dando para os que pretendem disputar as eleições 2020 apresentem suas ideias e propostas aos eleitores.

O entrevistado da vez é Rafael Monteiro Teixeira Arndt (PSL). Rafael é analista judiciário, empresário e produtor rural. Nunca ocupou cargos políticos e hoje é presidente do PSL em Venda Nova do Imigrante.

Confira a entrevista:

AQUINOTICAS.COM – Quem é o pré-candidato Rafael Monteiro?

Minha formação é de Técnico de Segurança do Trabalho, graduado em Psicologia, formado em Coach Integral Sistêmico e pós-graduado em Terapia Familiar. Iniciei a trajetória profissional como técnico de segurança do trabalho em uma empresa de navegação (BOS-Macaé). Depois, na mesma função, atuei em três obras de gasoduto da Petrobras. Na última dessas obras, ocupei o cargo de gestor e responsável pela elaboração de todos os documentos técnicos de segurança do trabalho e liderança de mais de 60 Técnicos. Em 2010, fui certificado pela Fundação Brasileira de Tecnologia em Soldagem, como Inspetor de Qualidade em Soldas e Dutos Terrestres. Atuando na função na Unidade de Tratamento de Gás e Condensados (Linhares-ES) e depois na Multinacional Drilquip (Macaé-RJ). Depois, me tornei auditor fiscal para fazer a fiscalização da fabricação de equipamentos submarinos para empresas como Shell, Chevron, Devon BP, Maersk e outras. Em 2012, Fui convocado pelo Tribunal de Justiça para assumir a função de Analista Judiciário-AE: Psicologia, escolhendo a cidade de Venda Nova do Imigrante para trabalhar e constituir família, mesmo podendo escolher vagas da Grande Vitória. Venda Nova do Imigrante foi escolha e não opção. Em 2014, assumi a chefia da Central de Apoio Multidisciplinar 12° Região (Sede Venda Nova do Imigrante), mas com abrangência de onze municípios. Em 2015, após três anos vendo o descaso do Estado com as famílias e crianças vítimas de abuso sexual, violência e negligência, decidi iniciar o Instituto Sine Qua Non em Venda Nova do Imigrante com recursos próprios e sendo terapeuta voluntário para ofertar Terapia Familiar e de Casais, orientação vocacional e capacitação dos pais para educarem os filhos. A ONG fechou após três anos por falta de recursos e apoio público/privado, motivo pelo qual decidi me interessar por política. Em 2016, Empreendi no ramo de café com a empresa Del Mont Cafés Especiais®. A política só entrou em minha vida em 2018, quando fui candidato a deputado federal e obtive 7499 votos, 2° mais votado na cidade, sendo hoje suplente da minha legenda.

Quais razões levaram o senhor a colocar seu nome à disposição para disputar a prefeitura?

Primeiramente, o desejo de contribuir para que Venda Nova seja modelo nacional como município e saia dessa zona estacionária que entrou. Hoje, há quem diga que a cidade parou e até retrocedeu. Também contribuiu para a decisão o apoio de muitas pessoas que me enxergam capaz, com caráter e com um perfil para prefeito, pois quem me conhece sabe que não faço acepção de pessoas, trato ricos e menos favorecidos de igual modo. E não menos importante a unanimidade do meu nome no partido tanto no município como na Diretoria Estadual.

Como estão as articulações para viabilizar sua candidatura a prefeito?

As articulações estão muito boas, pois tenho apoio de todos os deputados estaduais e federal do meu partido, assim como de muitos amigos, lideranças religiosas, empresários, referências comunitárias. Hoje, estamos trabalhando para fortalecer ainda mais nosso grupo político e teremos a melhor chapa majoritária para a cidade.

Se o seu nome for homologado pela convenção do seu partido, quais as principais propostas que levará ao eleitor?

Ainda não é tempo de falar de propostas, mas certamente os eleitores terão livre acesso ao mandato, pois sou uma pessoa que não faço distinção de classe, raça e sexo. Trato todos de igual modo. Sou servidor público e continuarei sendo um servidor da população, jamais usarei mandato para interesse próprio ou ambição pessoal. No que depender de mim, garantirei transparência, integridade e equidade no trato com as pessoas e justiça nas decisões. Também colocarei toda minha experiência profissional empenhadas em uma gestão que buscará qualidade, celeridade e respeito com o recurso público.

De onde sairão os recursos para colocar em prática suas propostas?

Primeiramente os recursos próprios, pois Venda Nova do Imigrante tem um potencial muito grande de gerar riquezas e atrair mais turistas. Também contaremos com recursos federal e estadual. Mas o grande diferencial, com certeza, será uma gestão de constante parceria pública e privada, assim como envolver os cidadãos nas ações em prol do município.

Qual o perfil ideal do vice para compor sua chapa?

O perfil ideal é de uma pessoa com princípios conservadores, que esteja alinhado com as bandeiras do governo federal com a qual eu estou alinhado, e que tenha capacidade de gestão e bom testemunho com a comunidade. Para mim, não basta ter ficha limpa, também precisa ter bons testemunhos.

O que o leva a acreditar que poderá vencer as eleições deste ano?

Primeiro fé em Deus, mas além disso percebo que o povo quer mudança, quer renovação. Hoje tenho recebido apoio e incentivo por onde passo e transmito nossas ideias e aquilo que acreditamos. Acredito também no meu potencial para fazer uma gestão que atenda aos anseios da comunidade e traga prosperidade aos menos favorecidos.

Como você vê a sua cidade, atualmente?

Vejo a cidade como a melhor cidade do mundo. Quando saio daqui, quero logo voltar. Porém, ela está com seu potencial adormecido. É notório que a cidade está estacionada no progresso, e também com muita necessidade de manutenção e obras de desenvolvimento urbano e rural. Temos paisagens lindas aqui, mas que dependem de melhor infraestrutura e investimento público/privado para atrairmos turismo o ano inteiro.

Qual será o maior desafio para o próximo gestor, no seu ponto de vista?

O maior desafio na minha opinião será o de fazer mais com menos! A diminuição dos gastos públicos é importante, mas também é o de aumentar as receitas, ou atrair recursos federais e do Estado para o desenvolvimento. Também é importante incentivar a iniciativa privada para geração de emprego e renda com menos burocracia e diminuição da carga tributária. A cidade precisa crescer de maneira sustentável e atrair investimentos que não tragam poluição e não diminuam, mas sim aumentem a qualidade de vida dos cidadãos.

Se eleito, como vai lidar com o Poder Legislativo?

Lidarei com o Legislativo com muito respeito e permanente diálogo para sempre atender aos vereadores em proposições que sejam boas para a cidade. Não adotarei jamais a velha politicagem que persegue os adversários em detrimento do benefício do povo. O melhor para o povo estará sempre adiante das minhas decisões.