Pré-candidato a prefeito, Francisco Foletto apresenta suas propostas para Venda Nova do Imigrante

O AQUINOTICIAS.COM dá sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeitos do Sul do Espírito Santo.

O entrevistado da vez é o Francisco Carlos Foletto (PSB), bioquímico, que possui experiência na área pública. Foletto está em seu terceiro mandato como vereador em Venda Nova do Imigrante, é coordenador da Unidade Transfusional do Hospital Padre Máximo e participante ativo de movimentos culturais, esportivos e voluntários do município.

Confira a entrevista:

AQUINOTICAS.COM – Quem é o pré-candidato Francisco Foletto?

Como vereador, estou sempre buscando uma integração com os municípios da região e com os poderes estaduais e federais pelas melhorias de Venda Nova do Imigrante. Além disso, sou coordenador da Unidade Transfusional do Hospital Pe. Máximo e sempre participo dos movimentos culturais, esportivos e voluntários, visando ao desenvolvimento do município.

Quais razões levaram o senhor a colocar seu nome à disposição para disputar a prefeitura?

Minha experiência na vida pública, com três mandatos de vereador, sendo que em 2019/2020 estou na gestão da câmara de vereadores como presidente, mas principalmente a vontade de colaborar com o desenvolvimento pleno de Venda Nova em todos os setores da cidade.

Como estão as articulações para viabilizar sua candidatura a prefeito?

Este é o momento de conversar e convencer as pessoas a se filiarem ao PSB e acreditarem nos projetos futuros de uma administração para a população com muito trabalho, ética e honestidade, além de já começar a desenhar futuras coligações. Internamente no PSB de Venda Nova e do Espírito Santo, as conversas estão alinhadas.

Se o seu nome for homologado pela convenção do seu partido, quais as principais propostas que levará ao eleitor?

Uma administração honesta, democrática ouvindo as necessidades da população, dizendo o que pode ser feito e fazer de fato, sem falsas promessas. Além disso, queremos diálogo com os poderes públicos estadual e federal, principalmente no que diz respeito à verbas públicas para o desenvolvimento do município. Saúde será nossa prioridade.

De onde sairão os recursos para colocar em prática suas propostas?

Das receitas próprias e bem administradas; com valorização, respeito e sem desperdício do dinheiro público; com as parcerias público privadas; com as parcerias com os poderes estaduais e federais por meio dos contatos diretos com os secretários e parlamentares estaduais e federais, além das possibilidades técnicas de buscar recursos nos ministérios para o município.

Qual o perfil ideal do vice para compor sua chapa?

Aquele que tenha as características de uma pessoa que queira participar e, de fato, ajudar na administração do município com dedicação, ética e honestidade. Meu vice prefeito terá participação ativa nas discussões e tomadas de decisões.

O que o leva a acreditar que poderá vencer as eleições deste ano?

Minha história pessoal, profissional e política, de 30 anos em Venda Nova, juntamente com as propostas que serão discutidas com a população e daquelas que serão ouvidas junto à população. Seriedade, ética, trabalho e honestidade. Nada de mentiras, fantasias ou promessas impossíveis e fantasiosas.

Como você vê a sua cidade, atualmente?

Não temos como negar que é uma boa cidade sob todos os aspectos, talvez melhor que a maioria das outras do Espírito Santo, mas que precisa ser vista com atenção para que não caia na vala comum. É preciso pensar e agir com as parcerias para o desenvolvimento e nunca esquecer as condições educacionais, de saúde, ambientais etc., para um crescimento e desenvolvimento sustentável.

Qual será o maior desafio para o próximo gestor, no seu ponto de vista?

Vencer as dificuldades e necessidades dentro de um equilíbrio financeiro para realizar o máximo e da melhor forma possível. Uma das boas condições para isso é ser extremamente rígido com o desperdício e a corrupção dos recursos públicos. Eu abomino a corrupção!!!

Se eleito, como vai lidar com o Poder Legislativo?

10) Em parceria absoluta, respeitando, discutindo projetos, ouvindo e valorizando as demandas e necessidades trazidas pelos vereadores, para que tenhamos o melhor desenvolvimento possível para o município. Sendo vereador por três mandatos, sei o valor que os vereadores, que e quando querem ajudar, têm que ter. Não vou admitir demandas que tenham características de enganação ou corrupção de dinheiro público. A honestidade e o respeito no trato com o dinheiro público são extremamente relevantes para o sucesso de uma administração que deve ser feita em nome e para a sociedade.