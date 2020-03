Pré-candidato a prefeito de Guaçuí, Roberto Martins se filia ao PV

Por Redação - Redação 243

Advertisement

Advertisement

O secretário municipal de Meio Ambiente de Guaçuí, Capitão Roberto Martins, assinou na manhã desta terça-feira (31) sua filiação ao Partido Verde (PV).

Segundo Martins, por ser sua bandeira o desenvolvimento sustentável e também ter o perfil em defesa da vida, decidiu se filiar-se ao PV. “A sustentabilidade não é discutida apenas porque está na moda ou porque é novidade, é uma necessidade, mesmo passando despercebida na vida de muita gente”, afirma.

Para o pré-candidato a prefeito, adotar medidas sustentáveis vai muito além da nobre escolha de proteger o meio ambiente. “Isto é uma questão de sobrevivência. Minha escolha pelo PV tem tudo a ver com o que a gente prega há anos na vida de cada um. O discurso obrigatoriamente tem que estar alinhado à prática”, ressalta.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Nomes de peso na política capixaba marcaram presença na filiação de Roberto Martins, entre eles estão o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fabricio Hérick Machado, que também é o presidente estadual do PV, o deputado estadual Luciano Machado (PV), entre outros correligionários.

Sobre as eleições, Capitão Martins explica que tudo na sua vida passa por planejamento, disciplina e organização, mas preferiu não dar detalhes sobre seu futuro político, dizendo apenas que o momento agora é de pisar no primeiro degrau de uma importante escada.

“Nunca quis impor uma candidatura, apenas aceitei o pedido de um grupo para colocar meu nome a disposição para ser avaliado, pois sei que a boa política precisa de todos os que querem uma cidade melhor”, conta.

Martins lembra que os desafios para o próximo gestor serão imensos, mas que ele também acredita que é possível vencê-los com a ajuda e união de todos. “Tenho certeza que avançaremos, pois não faremos nada sozinho. Os bons exemplos existem e as gestões exitosas acontecem, cada vez mais vem sendo aplicados e aprimorados. Piso no primeiro degrau com a oportunidade de subir ainda mais se for essa a vontade de Deus e do grupo”, finalizou.

Advertisement

Sobre o pré-candidato

Roberto Martins é capitão da reserva da Polícia Militar do Espírito Santo, onde atuou em Guaçuí na criação da Polícia Interativa e comandou a Polícia Ambiental na região do Caparaó.

Casado com uma policial ambiental, é pai de duas filhas, pós-graduado em História Social pela Universidade Federal do Espírito Santo, com vários cursos na área de segurança e meio ambiente. Ganhou prêmios importantes como o INOVES, com o projeto “Policiamento Ambiental Eficiente”, na categoria “Uso Eficiente dos Recursos Públicos”; Prêmio “Capixaba do Ano”, na área do meio ambiente, oferecido pela Rede Gazeta de Comunicação, além do Prêmio Boas Práticas “Senador Gerson Camata”, oferecido pela AMUNES no “Projeto Educacional Mostra de Vídeos Curtas Ambiental”, na categoria Cidade para Pessoas, onde levou para a final o projeto “Troca Sustentável”.

Martins passou pelo Estado exercendo várias funções ao longo de mais de 30 anos e chegou a chefiar o gabinete do ex-secretário estadual de Justiça, Luiz Moulin. Atualmente exerce a função de secretário municipal de Meio Ambiente de Guaçuí.