Por precaução, Anchieta decreta novas medida contra Covid-19

Por Redação - Redação 22

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, decretou na noite de quarta-feira (18), novas medidas com objetivo de prevenir o contágio do coronavírus (Covid-19) na população. Mesmo sem nenhum registro da doença, várias ações foram determinadas por meio do Decreto nº 5.981/2020.

Entre as novas medidas, a partir da próxima segunda (23), servidores com mais de 60 anos e gestantes ficam desobrigados a cumprir a jornada de trabalho estipulada em lei. A partir desse dia o horário de funcionamento nas repartições públicas será das 12h às 17h.

Servidores da Secretaria de Saúde e da Guarda Civil Municipal não se enquadram nessas determinações.

Também estão entre as medidas o fechamento do Centro Social dos Idosos, CEU das Artes, Casa da Cultura e o ginásio poliesportivo da Vila Olímpica. Reuniões de conselhos municipais estão suspensas, assim como os eventos, que foram determinados anteriormente no Decreto 5.980/2020.

Servidores que estiverem com atestado médico em decorrência de estado gripal deverão apresentar o original à chefia imediata, sem necessidade de protocolar. Férias poderão ser antecipadas ou interrompidas por necessidade.

De acordo com Petri, uma sala de situação foi criada envolvendo diversos setores para discutir todos os dias assuntos relacionados às novas ações que serão adotadas no município.

“Seguiremos fazendo nossa parte e tomando as medidas necessárias para tentar conter ao máximo o avanço dessa doença em nosso município. Esperamos que esse cenário ruim passe logo e todos ajudem a combater essa pandemia”, disse o prefeito Fabrício. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Jaudete Frontino, os serviços de saúde irão funcionar, mas com medidas de reorganização. Servidores da saúde foram e serão capacitados e o Pronto Atendimento Municipal irá ganhar mais médicos e uma sala exclusiva para atender