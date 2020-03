Por conta do coronavírus, paróquias transmitem missas pela internet para evitar aglomerações

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 157

As igrejas foram orientadas a cancelar as celebrações a fim de evitar contaminação pelo novo coronavírus. Mas muitas paróquias encontraram na tecnologia uma aliada e estão transmitindo as missas pela internet.

Em Venda Nova do Imigrante, a Paróquia São Pedro Apóstolo transmitiu a missa das 9, neste domingo (22), e contou com a participação virtual de vários fieis. Centenas pessoas se conectaram para assistir as palavras do Evangelho.

A participação da comunidade também foi efetiva. Nos momentos em que os fieis respondem às palavras sagradas, muitos o fizeram por meio dos comentários nas redes sociais ou por meio das reações do Facebook.

Dentro do templo, apenas um grupo de músicos e pessoas que faziam as leituras do dia, além do pároco. Era possível notar que todos tomavam o cuidado de manter uma distância razoável entre uns e outros.