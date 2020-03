Policial Rodoviário Federal do ES é condenado por assediar estagiárias

Por Redação - Redação 171

O Ministério Público Federal (MPF) obteve a condenação do policial rodoviário federal A. de O., de 65 anos, por usar da autoridade do cargo que ocupava para assediar, por diversas vezes, estagiárias e terceirizadas, inclusive menores de idade. O caso aconteceu entre os anos de 2008 e 2012, quando ele ocupava a função de chefe do Núcleo de Orçamento e Finanças da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, em Vitória.

Os fatos foram apurados administrativamente pela Corregedoria do órgão e ficou demonstrado no procedimento que a conduta do servidor atentou contra os princípios da administração pública, caracterizando atos de improbidade administrativa.

A Justiça fixou pena de pagamento de multa civil equivalente a dez vezes valor da sua última remuneração, tendo o MPF recorrido para aumentá-la. O réu também fica proibido de contratar com o Poder Público e de receber benefícios ou incentivos fiscais por três anos.

O caso

Entre os anos de 2008 e 2012, o então chefe Núcleo de Orçamento e Finanças assediou, pelo menos quatro mulheres, entre estagiárias e terceirizadas, chegando ao ponto de fazer ameaças veladas, levando-as a mudar de setor para conseguirem desempenhar as funções administrativas com tranquilidade.

O servidor usava tratamentos íntimos como “minha linda”, “meu amor” e “minha gata” sem que as mulheres tivessem lhe dado abertura ou autorização para isso; também fazia insinuações sobre as roupas e peças íntimas usadas por elas; e, em um dos casos, chegou a mostrar imagens pornográficas na tela do seu computador e de seu celular para uma estagiária e também a chamou para ir a um motel.

De acordo com a sentença, “as condutas do réu são eivadas de ilegalidade, pois vão de encontro aos deveres impostos aos servidores públicos, no sentido de guardar conduta respeitosa e dispensar tratamento respeitoso e formal a seus colegas e subordinados, bem como utilizar o ambiente e as ferramentas de trabalho para fins estritamente profissionais”.

