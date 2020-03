Polícia conclui inquérito sobre feto enterrado em vaso de planta em Marechal Floriano

Por Redação - Redação 141

A equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano, coordenada pelo delegado Luiz Pascoal, concluiu as investigações sobre um feto que foi enterrado pela mãe em um vaso de plantas. Os policiais tomaram conhecimento do fato no dia 20 de fevereiro.

Segundo o delegado, o laudo de Exame Cadavérico informou que o feto já nasceu sem vida. “No teste de hidrostática de Galeno denotou não havido respiração extrauterina. Durante o depoimento, a mãe também disse que o feto havia nascido sem vida”, afirmou.

O delegado lembrou que na época, a população queria fazer justiça com as próprias mãos. “Os vizinhos da mãe da criança queriam castigá-la por, supostamente, ter cometido infanticídio. Sempre pedimos à população para que não ajam com emoção, no calor dos fatos e deixe quem tem atribuição para apurar delitos agir”, enfatizou.

