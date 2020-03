Pessoas em situação de rua em Cachoeiro recebem orientação sobre o mercado de trabalho

Por Redação - Redação 139

Mais um grupo de pessoas em situação de rua participou, nesta semana, de uma oficina de orientação profissional do programa Acessuas Trabalho, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro.

Com o tema “Inserção e Comportamento no Mundo do Trabalho”, a atividade foi realizada na quarta (4) e nesta quinta-feira (5), na Casa de Passagem “Santa Tereza de Calcutá”, que é mantida por meio da parceria entre a Cáritas Diocesana e a Prefeitura.

O desemprego é um dos principais motivos que levam à situação de rua. Por isso, o objetivo da ação é repassar aos participantes uma série de orientações – da preparação de currículo ao comportamento adequado em uma entrevista de emprego –, que podem contribuir para a volta deles ao mercado de trabalho.

E o aprendizado não vai parar por aí. De acordo com a Semdes, todos os participantes são incentivados a participar de outras oficinas do programa, que abrangem diferentes atividades profissionais.

“As orientações repassadas por meio das oficinas visam contribuir para a reinserção dessas pessoas no mundo do trabalho, o que pode ser determinante para que deixem a situação de rua”, explica a secretária municipal de Desenvolvimento Social em exercício, Claudineia Debona.

“Essa iniciativa se soma às ações de assistência à população em situação de rua no município”, complementa, salientando que o município conta, desde o ano passado, com o “Espaço Vida”, Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop), localizado no bairro Independência.

