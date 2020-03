Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 197

Policiais da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) prenderam um dos envolvidos no assalto que deixou um jovem de 22 anos baleado, na galeria Itapuã, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, na manhã de terça-feira (17). A vítima tentou impedir o assalto contra uma estudante.

Segundo a Deic, após as primeiras buscas da Polícia Militar e Polícia Civil sem êxito, as investigações foram intensificadas pela Deic com novas buscas até o bairro Recanto. Por meio de denúncias anônimas eles conseguiram encontrar um dos assaltantes no local e prendê-lo.

O imóvel foi cercado e os policiais passaram a chamar pelos moradores, não sendo atendidos. Para evitar a fuga do suspeito, os policiais tiveram que arrombar a porta e adentrar na casa e lá, deram voz de prisão.

No momento do flagrante, o suspeito negou autoria do crime, mas a caminho da delegacia acabou confessando com riquezas de detalhes como foi toda a ação.

Na casa do preso foi apreendida a camisa usada no crime. “As imagens de vídeo monitoramento são claras, bem nítidas, nelas vê se claramente que tratava-se do suspeito preso pela equipe, por isso, não restou outra forma dele negar o crime”, segundo a investigadora Mary Nalda.

O segundo criminoso, responsável por efetuar o disparo contra a vítima, a Deic informou que ele ainda não foi localizado pela polícia.

O delegado titular da Deic, José Augusto Militão, informou que sua equipe já identificou o segundo individuo, que detém extensa ficha criminal, e que vai representar junto a Justiça pela prisão preventiva dele ao termino do inquérito policial dentro de 30 dias.

Quanto ao suspeito preso em flagrante, ele foi autuado pelo delegado de plantão, Thiago Nunes de Melo, pelos crimes de roubo consumado e tentativa de homicídio tentado e roubo qualificado. Ele foi transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro e será apresentado em Audiência de Custódia junto à Justiça.