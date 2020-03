PC conclui inquérito de acidente que matou professora em parque de diversões em Itapemirim

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 236

A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira (2), a conclusão do inquérito da morte da professora Mirian Oliveira, de 38 anos, após cair de um brinquedo em um parque de diversões em Itapemirim, no início de fevereiro. A filha de Miriam, de 8 anos, também estava no brinquedo, ficou gravemente ferida e recebeu alta após 12 dias internada.

Segundo a PC, o inquérito foi concluído com o indiciamento do proprietário do parque por homicídio culposo qualificado, lesão corporal culposa e exercício ilegal da profissão; e do operador do equipamento, por homicídio culposo qualificado e lesão corporal culposa.

Os dois haviam sido presos em flagrante no dia acidente, 1º de fevereiro, mas foram liberados em audiência de custódia para responderem ao processo em liberdade.

Em coletiva de imprensa na Chefatura de Polícia, em Vitória, o delegado geral da Polícia Civil José Darcy Arruda, o chefe das perícias de local de crime Vinícius Médice e o perito da Seção de Engenharia Forense e que fez o exame em sistemas mecânicos, Temístocles Macedo Netto explicaram detalhes da perícia.

Após o acidente foram realizados vários testes nos brinquedos e uma série de irregularidades foram encontradas. “Não existia sistemas de parada de emergência, o freio e o acionamento do brinquedo eram confusos não podendo saber com clareza qual chave fazia cada comando. Em resumo o brinquedo não seguia as normas do MBR 15926, que garante a segurança para frequentadores de parques de diversão”, explicou Temístocles Macedo Netto.

“O laudo é muito contundente e eficiente e vai dar ao delegado o posicionamento quanto a tipicidade e os autores do fato”, explicou José Darcy Arruda.

