Páscoa Solidária: fábrica de chocolate, em Cachoeiro, começa a funcionar

A terceira semana de março começou com um sabor especial. É que a Fábrica de Chocolate, da Páscoa Solidária do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) já está funcionando.

O imóvel onde funciona a “Fábrica de Chocolate” foi preparado para receber as habilidosas voluntárias que moldam o puro chocolate Garoto em ovos e pirulitos recheados de solidariedade. Toda a renda obtida com a venda desses produtos é aplicada na manutenção dos serviços básicos oferecidos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) bem como aqueles que necessitam também dos serviços oferecidos pelas Casas de Apoio do Câncer e do Coração.

E esse ano, o projeto completa 15 anos. A saudosa, Angélica Turini, que lutava contra um câncer, idealizou a Páscoa e mesmo após a sua morte, em 2009, sua cunhada Clarice Turini deu continuidade as atividades ao lado de voluntárias. A cada ano surgem algumas novas voluntárias que se somam ao time. Mas existe um grupo que trabalha desde a primeira edição da Páscoa. Os trabalhos são divididos desde a cozinha até a venda dos chocolates que é feita na Casa do Coelho e na recepção do Hospital.

“Fazemos tudo com muito amor, pois a causa é nobre”, disse Clarice. A expectativa deste ano é produzir cerca de 2.500 ovos em três tamanhos, de 100, 250 e 500 gramas (ao leite e meio amargo) e em torno de 2.000 pirulitos. A coordenadora das voluntárias, Clarice Turini, é quem lidera o time das mulheres que uma vez por ano deixam o hospital mais colorido e cheiroso.