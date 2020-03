Páscoa Solidária do Hospital Evangélico de Cachoeiro inicia preparativos

Por Redação - Redação 18

Começa na próxima semana os trabalhos na “fábrica de chocolate” mais solidária de Cachoeiro de Itapemirim. Está chegando a 15ª Páscoa Solidária do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, projeto desenvolvido pela então paciente oncológica Angélica Turini.

A ação mobiliza a todos a ajudar a manter os serviços básicos oferecidos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como aqueles que necessitam também dos serviços oferecidos pelas Casas de Apoio do Câncer e do Coração.

Com a venda dos deliciosos produtos de chocolate feitos pelas mãos habilidosas das voluntárias há muitos anos, as pessoas ajudam a manter serviços essenciais do hospital. A coordenadora é Clarice Turini, que lidera o time das mulheres que uma vez por ano deixam o hospital mais alegre e cheiroso.

São as voluntárias que moldam o puro chocolate Garoto em ovos e pirulitos recheados de solidariedade. Algumas dessas voluntárias são pessoas que tiveram e venceram o câncer e agora buscam ajudar quem ainda está na luta.

A expectativa das voluntárias é produzir cerca de 2,5 mil ovos nos tamanhos de 100, 250 e 500 gramas (ao leite e meio amargo) e em torno de 2 mil pirulitos.