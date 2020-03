Ouro Preto: Conheça essa Cidade

Por Redação - Redação 7

Município brasileiro de Minas Gerais Ouro Preto é uma cidade histórica, principalmente devido a época da colonização. Hoje em dia não é uma das maiores cidades, com seus 74 mil habitantes. A fundação aconteceu em 1711, quando diversos arraiais foram fundidos e deram origem ao município.

A cidade está localizada em uma das áreas onde o ciclo do ouro era mais constante. Dados oficiais indicam que foram mandadas para Portugal 800 toneladas de ouro no século XVIII, sem contar os montes que circularam de maneira ilegal.

Ouro Preto já foi a cidade mais populosa da América Latina

Se atualmente Ouro Preto não tem nem 100 mil pessoas e não está entre os maiores de Minas Gerais, em 1730 era considerada a cidade mais populosa da América Latina, com aproximadamente 40 mil pessoas. Acontece que naquela época o território era bem maior do que o atual, contando ainda com Congonhas, Ouro Branco e Itabirito.

Em 1730, a população de Nova York, para efeito de comparação, não chega a metade disso e São Paulo ainda engatinhava, com cerca de 8 mil pessoas.

Cidade Histórica

Ouro Preto foi o primeiro município do Brasil a receber o título de Cidade Histórica, passando a ser considerado Patrimônio Mundial pela Unesco, isso em 1980. Mas, desde 1933 já era considerada patrimônio estadual e desde 1938 um Monumento Nacional.

Como era a atividade mineradora?

Foi durante o século XVII que o ouro mineiro começou a ser levado para o Reino de Portugal. A mineração seguia um caminho desenfreado, as vezes estragando cursos d’água riquíssimos e estreitos, de onde o minério era retirado.

Durante os anos de 1700 muitas pessoas deixaram os lugares onde moravam e partiram para Minas Gerais, até mesmo portugueses iam para lá. A partir da Independência do Brasil, Ouro Preto, conhecida como Vila Rica, passou a ser tratada como Imperial Cidade.

O clima em Ouro Preto

O clima predominante na cidade mineira é o tropical de altitude, característico de regiões montanhosa, Ouro Preto fica 1.116 metros acima do nível do mar. A época de chuvas costuma ser entre outubro e abril, com geadas em junho e julho. E já houve queda de neve.

Por que visitar Ouro Preto?

Ouro Preto é uma cidade incrível, que possui diversos pontos históricos que podem ser visitados. Geralmente quem vai até lá fica encantado com o que vê, voltando outras vezes e contando para os amigos que curtem esse tipo de passeio.

Um dos pontos que não pode deixar de ser visitado é o Museu da Inconfidência, que fica a Praça Tiradentes. Ele ocupa um espaço que antigamente era a Casa de Câmara e Cadeira de Vila Rica, além de outros quatro prédios. É um complexo bem interessante, que mostra bem como era a história da cidade em outros tempos.

Existem outros motivos muito interessantes para visitar Ouro Preto, como visitar o Museu do Chá, o Parque Itacolomi, Museu Casa Guignard e o Museu Aleijadinho, que apresenta boa parte da obra deste brasileiro que marcou época com sua técnica diferenciada.