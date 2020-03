Organização divulga novidades para a 3ª edição do Cachoeiro Food Beer

Por Redação - Redação 4

O Cachoeiro Food Beer chega a sua terceira edição totalmente reformulado. Marcado para os dias 1, 2 e 3 de maio, no Parque de Exposições de Cachoeiro, o evento aposta em novo local e nova estrutura para comportar o público com segurança e muito mais conforto. Outra novidade é a fusão com o Búfalos Motofest, evento que está em sua 7a edição, passando a se chamar 3° Festival de Cerveja Artesanal e Gastronomia e 7° Búfalos Motofest.

Graças ao sucesso do festival, que cresceu muito desde a sua primeira edição e já faz parte do calendário oficial de eventos da cidade, foi necessário adaptar-se a uma nova realidade. “O evento está crescendo a cada ano, com excelentes cervejas artesanais, muita música, gastronomia e diversão. Sempre buscamos a melhor experiência para o público, tendo como base a qualidade, conforto e segurança para todos. Ano passado tivemos dificuldade no acesso de algumas pessoas na Ilha da Luz e entendemos que o Parque de Exposições está mais preparado para receber um festival desse porte”, destacou o organizador Samuel Muca.

Quinze bandas se apresentam durante os três dias de evento e a atração principal já está confirmada. A banda Detonautas se apresenta no sábado (2) e promete levantar o público.

Cervejarias e Food Trucks

A essência do Cachoeiro Food Beer são as cervejas artesanais e a gastronomia variada, e quem tiver interesse em participar da edição deste ano já pode se inscrever. Para fazer o credenciamento basta entrar em contato com o organizador, Samuel Muca, pelo telefone (28) 99919-4665. Só podem participar as cervejarias inscritas no MAPA.

“Esse festival veio para ficar. Além de gerar empregos e movimentar o turismo, é uma opção de lazer para o cachoeirense”, finaliza Muca.

