Organização da Festa da Penha anuncia formato virtual por causa do coronavírus

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 148

Advertisement

Advertisement

Em virtude do atual momento de pandemia do coronavírus, a Comissão Organizadora da Festa da Penha 2020, a maior e mais tradicional manifestação religiosa do Espírito Santo, decidiu mudar o formato do evento. A medida foi divulgada na tarde desta sexta-feira (13).

A 30 dias do evento, a festa, que é realizada com vasta programação no Convento e no campinho de Vila Velha, e reúne milhares de pessoas de todo o Brasil e do mundo, será em formato virtual. “Manteremos o evento, rezaremos e homenagearemos à Nossa Senhora das Alegrias. Porém, se necessário for para garantir a segurança dos fiéis, buscaremos fazer isso de forma virtual. Nossas equipes já estão empenhadas no desejo de oferecer o que há de mais moderno e acessível aos devotos de Nossa Senhora da Penha para que estes tenham a oportunidade de realizar suas orações, agradecimentos e intenções”, diz a nota da organização.

A medida, ainda segundo a nota, é pela preservação da saúde de todos os participantes. “Pedimos a compreensão da sociedade capixaba ao mesmo tempo em que garantimos que estamos trabalhando para que todos tenham a oportunidade de prestar suas homenagens à padroeira de forma segura”.

Advertisement

Continua depois da publicidade