Oportunidade para abrir lanchonete no quintal da casa de Roberto Carlos em Cachoeiro

Por Redação - Redação 42

Os empreendedores de Cachoeiro têm a oportunidade de abrir uma lanchonete no centro cultural mais visitado do município: a Casa de Cultura Roberto Carlos. A Prefeitura republicou, nesta semana, o edital para concessão do espaço localizado na área externa do imóvel.

A nova sessão está agendada para as 10h do dia 6 de abril, na sede da Secretaria Municipal de Administração (Semad), no Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães (antigo prédio do Sesc), que fica na rua Brahim Antônio Seder, nº 96/102, Centro.

O objetivo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo é oferecer opções para alimentação, suvenires e outras comodidades a quem visita a residência onde um dos maiores nomes da música brasileira morou na infância. O espaço poderá ser utilizado, ainda, para encontros e happy hours, proporcionando maior integração com a população cachoeirense.

O edital de concorrência pública apresenta uma lista de itens a serem comercializados no espaço a ser concedido, que inclui salgados, doces, sobremesas, sanduíches e bebidas. O nome do estabelecimento, bem como dos produtos, deverá ser relacionado ao cantor cachoeirense e sua obra. A lanchonete poderá ter uma sessão de produtos e objetos voltados à imagem de Roberto Carlos e a ambientação musical terá de ser alusiva ao artista.

Além disso, constam, no edital, os utensílios que a lanchonete deverá apresentar, como mesas e cadeiras de madeira, estufa para conservação de salgados e lanches, freezer expositor para bebidas, materiais para limpeza e higienização, dentre outros.

Os interessados podem acessar o edital e demais anexos na página de licitações do portal da Prefeitura (www.cachoeiro.es.gov.br/licitacao), ou comparecer à Sala de Licitações, na Semad, entre segunda e sexta-feira, das 9h às 18h, com pendrive, para obter a cópia digitalizada.

“Este é um empreendimento fundamental para a potencialização desse centro cultural. Além de ser uma oportunidade única de trabalho e renda, o local deverá ser um agradável ponto de lazer e encontro de fãs e munícipes. Estamos na torcida pela conclusão deste projeto e certos de seu sucesso”, afirma a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

