Oportunidade: 61 vagas de emprego no Sine de Anchieta nesta segunda-feira

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 72

O mês começa com 61 vagas de emprego no Sine de Anchieta nesta segunda-feira (2). As vagas estão disponíveis pelo Emprega Brasil, Sine Fácil ou no Sine Anchieta enquanto houver limite de encaminhamento.

Os interessados devem trazer currículo atualizado no ato da inscrição à vaga pretendida. Mais informações sobre os requisitos para concorrer às vagas de emprego, entre em contato com o Sine pelo telefone (28) 3536-3488.

A Agência fica localizada na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Anchieta- na Casa do Cidadão. Atendimento ao público é das 8 às 17 horas. Confira as vagas:

OCUPAÇÃO. Continua depois da publicidade Vagas CBO Advertisement Código da vaga EMBALADOR, A MÃO – Vaga para trabalhar em Anchieta , Ensino fundamental completo, Experiência comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Anchieta. 02 784105 REPOSITOR – Vaga para trabalhar em Anchieta , Ensino fundamental completo, Experiência comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Anchieta. 09 521125 OPERADOR DE CAIXA – Vaga para trabalhar em Anchieta , Ensino fundamental completo, Experiência comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Anchieta. 13 421125 FISCAL DE CAIXA – Vaga para trabalhar em Anchieta , Ensino fundamental completo, Experiência comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Anchieta. 01 ——– AÇOUGUEIRO – Vaga para trabalhar em Anchieta , Ensino fundamental completo, Experiência comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Anchieta. 03 848510 AJUDANTE AÇOUGUE – Vaga para trabalhar em Anchieta , Ensino fundamental completo, Experiência comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Anchieta. 03 848525 ESTOQUISTA – Vaga para trabalhar em Anchieta , Ensino fundamental completo, Experiência comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Anchieta. 01 414125 MOTORISTA DE CAMINHÃO – Vaga para trabalhar em Anchieta , Ensino fundamental completo, CNH D, Experiência comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Anchieta. 02 782510 CONFEITEIRO – Vaga para trabalhar em Anchieta , Ensino fundamental completo, Experiência comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Anchieta. 01 848310 AJUDANTE DE PADEIRO – Vaga para trabalhar em Anchieta , Ensino fundamental completo, Experiência comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Anchieta. 01 513505 SERVENTE DE LIMPEZA – Vaga para trabalhar em Anchieta , Ensino fundamental completo, Experiência comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Anchieta. 01 514320 MASSAGISTA – Vaga para trabalhar em Salão de beleza na praia no morro Guarapari,Salário fixo + comissões, Escolaridade não exigida, Experiência na função nao sendo comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari. 02 322120 MANICURE – Vaga para trabalhar em Salão de beleza na praia no morro Guarapari,Salário fixo + comissões, Escolaridade não exigida, Experiência na função nao sendo comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari. 01 516120 CABELEREIRO – Vaga para trabalhar em Salão de beleza na praia no morro Guarapari,Salário fixo + comissões, Escolaridade não exigida, Experiência na função nao sendo comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari. 01 516110 COORDERNADOR PEDAGÓGICO – Vaga para trabalhar em Piúma, Ensino Superior Completo, Experiência na função não sendo necessária a comprovação em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Anchieta, Píuma e Itaoca. 01 239405 AJUDANTE DE PEDREIRO – Vaga para trabalhar em Mãe-ba, Experiência na função sem comprovação em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Mãe-ba. 05 717020 PEDREIRO – Vaga para trabalhar em Mãe-ba, Ensino fundamental completo, Experiência na função sem comprovação em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Mãe-ba 04 715210 INSTRUTOR DE AUTO-ESCOLA – Vaga para trabalhar em Anchieta como instrutor de carro e moto, curso de instrutor, ensino médio completo, habilitação AB, experiência na função, idade mínima 21 anos, salário R$ 1.200, vaga exclusiva para moradores de Anchieta. 02 333105 ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO – Vaga para o município de Anchieta, cursando o 4.º período de Administração, aceitável pessoas com deficiência, vaga exclusiva para moradores de Anchieta. 01 411005 AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL – Vaga para trabalhar em Guarapari, Ensino Superior ou Técnico em Contabilidade, Experiência na função não sendo comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari 01 413110 AUXILIAR DE PESSOAL – Vaga para trabalhar em Guarapari, Ensino Superior ou Técnico em Contabilidade, Experiência na função não sendo comprovada em CTPS, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari 01 411030 VENDEDOR DE SERVIÇOS – Vaga para trabalhar em Anchieta e regiões ao redor, Ensino fundamental completo, habilitação AB, possuir carro ou moto, experiência na função desejável em CTPS, vaga exclusiva para moradores de Anchieta e Piúma. (salário + comissão) 05 524105 TOTAL TOTAL 61