Ocupação de espaços de esporte e lazer é, temporariamente, proibida em Cachoeiro

A utilização de equipamentos públicos de esporte e lazer de Cachoeiro está, temporariamente, proibida. A medida, válida por 15 dias, consta em um novo decreto municipal, publicado, nesta segunda-feira (23), em edição extraordinária do Diário Oficial do Município, e se inclui entre as ações da prefeitura direcionadas a conter uma possível propagação do novo coronavírus.

Dentre os equipamentos elencados no decreto, estão parques, praças, quadras, ginásios, campos e demais espaços públicos de uso comum, cercados ou não, destinados à prática de atividades esportivas, culturais e turísticas. Quem não acatar a decisão estará sujeito a responder, criminalmente, por desobediência.

No último sábado (21), a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semesp) já havia colocado isolamento em todos os espaços públicos de esporte e lazer de Cachoeiro, tanto na sede quanto no interior. Como alternativa, os instrutores dos núcleos de atividade física do programa Nosso Esporte Cachoeiro estão preparando aulas a serem distribuídas pela internet aos participantes dos núcleos.

“Sabemos da importância das atividades físicas para a população, mas, neste momento, precisamos reduzir a circulação de pessoas pelos espaços públicos ao mínimo essencial. Organizar-se para a prática de alguns exercícios em casa é uma alternativa viável e bastante recomendada neste momento”, afirma o prefeito Victor Coelho.