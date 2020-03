"Não há nenhuma razão para pânico", diz Casagrande sobre primeira confirmação de coronavírus no ES

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 134

O governador Renato Casagrande comentou sobre a confirmação nesta quinta-feira (5) do primeiro caso de coronavírus no Espírito Santo. A vítima é uma mulher de 37 anos, da Grande Vitória, que começou a sentir os sintomas em fevereiro após volta de uma viagem da Itália.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (sesa), ela começou a apresentar os sintomas no dia 24 de fevereiro e está em isolamento domiciliar com coriza e febre. Familiares da mulher estão sendo monitorados, porém sem isolamento, e só passarão pelos procedimentos caso manifestem sintomas.

“As pessoas têm que reagir com os cuidados necessários. Não há nenhuma razão pra ter pânico, até porque a grande maioria das pessoas que adquiri o vírus consegue com o tratamento adequado ultrapassar a doença com naturalidade. Não tem que ter pânico, tem que ter cuidado com a prevenção”, ressaltou o governador Casagrande.

O governador destacou, ainda, que a Sesa atua com seis hospitais referência no tratamento do coronavírus em todo o estado e com plano de contingenciamento para evitar a circulação do vírus no Estado. “Nós temos hospitais de referência, nós temos um plano de contingência, então é isso que a gente precisa de ter. Cuidado, cautela, com equilíbrio e sem pânico, para que a gente possa enfrentar esse vírus que tem causado muito transtorno para as pessoas”, afirmou.

Cuidados

Para reduzir o risco de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o coronavírus, existe uma série de medidas que podem ser tomadas pelo cidadão, a fim de garantir tais cuidados.

À exemplo da tosse ou espirro, segundo a etiqueta de higiene, o correto é cobrir a boca com a parte interna do braço ao realizar a ação, pois assim permite que as gotículas carregadas de vírus fiquem longe das mãos, evitando a contaminação.

Além disso, a etiqueta de higiene segue também os seguintes pontos, de acordo com o Ministério da Saúde:

– Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

– Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

– Evitar contato próximo com pessoas doentes;

– Ficar em casa quando estiver doente;

– Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

– Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

Hospitais referência

São referência no Estado o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória; Hospital Estadual Jayme Santos Neves (HEJSN), na Serra; Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus; Hospital Estadual Silvio Avidos (HESA), em Colatina – estes da rede estadual. Também foram inseridos os hospitais Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim (SCCI) e Infantil de Cachoeiro de Itapemirim, ambos filantrópicos.

A remoção dos pacientes com casos suspeitos para os hospitais de referência, de acordo com o plano, ficará a cargo do Serviço Móvel de Urgência (Samu 192) e do serviço de remoção estadual nos municípios que não têm Samu.

Em relação ao atendimento a ser realizado nos municípios, que poderá ser a porta de entrada de casos suspeitos, todos os profissionais já estão sendo orientados e capacitados para a identificação da infecção. Os municípios também estão orientados a realizarem a comunicação obrigatória, por meio do FormSUS, para que haja a notificação imediata dos possíveis casos.

O Lacen/ES fica responsável pelas análises das amostras enviadas pelas unidades de saúde. No local, as amostras serão analisadas para triagem de outras viroses e, caso os resultados descartem casos de influenza ou outras viroses, o material será enviado para o laboratório de referência nacional (Fiocruz), para a confirmação ou descarte do caso. O Plano Estadual de Prevenção e Controle do Covid-19 pode ser acessado clicando aqui.