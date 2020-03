Músicos cachoeirenses lançam clipe em homenagem aos artistas da “Capital Secreta”

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 60

Cachoeiro de Itapemirim é um berço de talentos, exportando nomes de grande peso para o Brasil e o mundo inteiro: Roberto Carlos, Sérgio Sampaio, Luz del Fuego, Rubem Braga, entre outros. Esses e outros nomes estão sendo homenageados no clipe “Retratos de Nossa Gente”, que acaba de ser lançado na ‘Capital Secreta’.

A canção é uma composição da cantora Duda Felippe em parceria com Paty Cunha, que fez a produção do clipe. Além de Duda, o vídeo conta com os músicos Paula Ferreira, Samir Carin, Netinha, Eliomar e Flávio Marão. O projeto foi contemplado pela Lei Rubem Braga de incentivo à cultura.

A ideia da canção surgiu quando a cantora Duda Fellipe estava iniciando o seu segundo disco, em 2011, e faltava uma canção que desse nome ao álbum. “Como sou muito bairrista e o primeiro disco é intitulado “O Céu de Cachoeiro”, cuja letra retrata características importantes de nossa região, pensei em compor essa nova canção falando de ilustres personalidades cachoeirenses, e também remeter-se aos sonhos de pessoas comuns”, explica Duda.

A cantora relembra que o processo de criação se fez de forma natural, em que ela mostrou o primeiro verso “vou lançar um desafio, botar fervor na Beira Rio, acordar “Cachu” com mais amor”, e mais algumas frases soltas, onde Paty foi complementando “Lá vai luz Del Fuego, passou caminhando com sua serpente, Sergio Sampaio no centro da praça com Bloco na Rua e o rei menino fazendo as canções olhando a lua”, e assim surgiu a canção.

“Nós fomos criando as frases todas com a nossa regionalidade, e quando chegou o refrão, a Paty falou para jogar a composição em samba. Começou a cantar do jeito dela, eu peguei o violão e pronto, nasceu a música Retratos de Nossa Gente”, relembra a cantora.

Segundo Duda, “Retratos de Nossa Gente” é uma ode aos artistas, cantores, pintores, poetas, todos aqueles que de alguma forma estão ligados ao cenário cultural da cidade, que devido a tantos artistas renomados recebeu o título de “Capital Secreta do Mundo”.

“A intenção é mostrar que Cachoeiro continua tendo grande potencial artístico, e que a região não ficou parada no tempo, o tempo aqui se renova, que mesmo entre rochas e granitos nasce talentos. Precisamos do novo, das novas versões, sem deixarmos pra traz nossas raízes. Aqui Deus lapida poetas, nessa terra quente que de tão quente, ferve de cultura”, conclui Duda.