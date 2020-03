Município e Santa Casa de Guaçuí alinham ações de atendimento para Covid-19

Por Redação - Redação 15

A prefeita de Guaçuí, Vera Costa, junto com o secretário municipal de Saúde interino, Werton dos Santos Cardoso, recebeu em seu gabinete, na quarta-feira (25), o superintendente regional de Saúde do Estado, José Maria Justo, e representantes administrativos e clínicos da Santa Casa de Misericórdia. A finalidade foi alinhar o fluxo de atendimento do setor de saúde, do município e do hospital, para todo paciente contaminado pelo Coronavírus (Covid-19).

O secretário Werton Cardoso destaca que também foi conversado sobre ações de prevenção à transmissão do vírus. “O assunto principal foi fluxo de atendimento, mas também houve uma conversa sobre as ações de prevenção tomadas até agora”, conta. “E com o superintendente regional, conversamos sobre o apoio do Estado para a aquisição de equipamentos e insumos, como máscaras, luvas e outros”, complementa.

A prefeita Vera Costa também avalia como positiva a reunião realizada, porque foram acertados detalhes que são essenciais para o atendimento de qualquer pessoa que seja contaminada pelo Coronavírus. “Muito importante alinhar essas ações de atendimento, como também é importante a prevenção e, por isso, todos na reunião concordam que é preciso manter o isolamento social, como principal ação para conter o avanço da epidemia, e os problemas econômicos devem ser atacados pelo ministro da economia, através de algum plano ou iniciativa”, afirma. “A nossa prioridade é a proteção da população”, completa.

O fluxo vai desde o atendimento nas unidades de saúde do município ou no Pronto Socorro até a internação no serviço de referência, passando também pela própria Santa Casa. A unidade de referência de Guaçuí é a Santa Casa de Cachoeiro, para pacientes graves de Covid-19. Já o Pronto Socorro do município é gerenciado pela Santa Casa, com os recursos repassados pela Prefeitura.

Sendo assim, a Santa Casa informa que, no Pronto Socorro, estão disponíveis dois leitos para receber pacientes, de urgência e emergência, com síndrome respiratória grave – pacientes que são possíveis Covid-19, o que só será confirmado após a transferência para a Santa Casa de Cachoeiro. “Se esses dois do Pronto Socorro estiverem ocupados, disponibilizamos mais dois de isolamento na UTI, um em cada uma delas, para pacientes graves”, explica o supervisor hospitalar, Deniz Vaz da Silva Ferreira. E o hospital ainda possui 10 leitos para isolamento de pacientes com sintomas respiratórios mais leves que necessitem de oxigênio.

Além da prefeita Vera Costa, do secretário Werton dos Santos Cardoso e do superintendente regional José Maria Justo, estavam presentes o provedor da Santa Casa, Marcos Luis Jahuar, o diretor técnico da Santa Casa e coordenador do Pronto Socorro, Alberico Benicá, o coordenador da UTI, Waldir Aguiar Filho, o diretor clínico da Santa Casa, Gilberto Barroso, e o supervisor hospitalar, Deniz Vaz da Silva Ferreira.

