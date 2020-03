Por Redação - Redação 8

As mulheres do agro são 13,6% dos 357.258 produtores ocupados no Espírito Santo. Os resultados definitivos do Censo Agropecuário 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam ainda que 86,3% dos produtores que dirigem o estabelecimento de agricultura familiar são do sexo masculino e 13,7%, do sexo feminino…leia mais em Safra ES.

