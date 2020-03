Mulher é assassinada em Conceição do Castelo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 229

Uma mulher foi morta no início da tarde desta segunda-feira (23), em Conceição do Castelo. O assassinato aconteceu na ES-165, via de acesso do município à BR-262, próximo ao Posto Cachoeirinha.

A vítima, que não teve o nome divulgado, morreu no local do crime. Segundo moradores, um homem, que estaria de bicicleta, esfaqueou a mulher e fugiu em seguida.

