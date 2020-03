Moradores registram chuva isolada em Cachoeiro e fotos chamam atenção na Web

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1066

Moradores de Cachoeiro de Itapemirim registraram na tarde deste domingo (1), um fenômeno meteorológico que chamou atenção de muita gente. As imagens revelam uma chuva concentrada, em uma só região do município, mas logo depois do registro, a cidade toda foi abrangida pela chuvarada. Veja as fotos!

1 de 3

