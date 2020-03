Morador de Muniz Freire relata viagem à Europa durante pandemia de coronavírus

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 562

Colaboração de Diórgenes Ribeiro

Quem viajou nas últimas semanas para o exterior, se deparou com cenários diferentes dos imaginados. Alguns países que estavam previstos nos pacotes de viagem não puderam ser visitados por conta da pandemia do novo coronavírus. E o cenário encontrado nos países que acolhem os visitantes é diferente, sem a ebulição turística habitual.

É o caso do microempreendedor Giovane de Lima, de 29 anos. Morador de Muniz Freire, Giovane viajou no dia 1º de março, em um cruzeiro. Além dele, outros dez capixabas também estão no navio. Mas parte da viagem dos sonhos foi cancelada por conta da pandemia. O passeio, que contemplaria paradas na Itália e Espanha, precisou ser reduzido. Nos 15 dias de viagem, o grupo só conheceu Portugal e as Ilhas Canárias, segundo o rapaz.

Em Portugal, por exemplo, Giovane conta que há pessoas pelas ruas, frequentando bares, restaurantes e padarias. Todos respeitando o distanciamento social. “Em estado de bastante precaução, embora com normalidade, Portugal tem tomado todos os cuidados, fechando escolas e órgãos públicos e fazendo inspeções em suas fronteiras terrestres, fechando seus portos, não permitindo aglomerações de pessoas”, ressalta.

Com o cancelamento de parte da viagem, a volta está programada para o dia 19 de março. Ao chegarem em solo brasileiro, segundo ele, quem não apresentar sintomas deverá fazer o isolamento domiciliar por sete dias. Os servidores públicos deverão ficar isolados em casa durante 14 dias. “Não existe a exigência de exames, a não ser que a pessoa apresente sintomas do Covid 19”, ressalta.

Sem descuidar da saúde, Giovane conta que levou para o navio máscaras e também álcool gel. Ele afirma ainda que não há nenhum caso suspeito no navio cruzeiro. “O mesmo risco que corremos aqui, os brasileiros correm aí, então o momento é realmente de muitas precauções, cuidados e preocupações. De modo geral estamos muito bem, agradecemos pela preocupação e esperamos em breve estarmos juntos novamente”.