Ministério da Saúde habilita o ES como um dos estados que farão a análise do Covid-19

Por Redação - Redação 167

A Secretaria da Saúde (Sesa) solicitou, e o Ministério da Saúde habilitou o Espírito Santo como um dos estados que farão a análise do Covid-19 nos pacientes do próprio território. Na tarde desta segunda-feira (9), o Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) entregou 10 kits para testagem do novo coronavírus no Estado, o que permitirá a testagem de 240 amostras que não precisarão mais serem encaminhadas para o Rio de Janeiro.

Durante esta semana uma equipe do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) passará por treinamento na Fiocruz e a previsão é que a partir da próxima semana as análises comecem a ser feitas. Até lá, as amostras negativas para vírus da influenza A e B e para o vírus sincicial respiratório continuarão sendo enviadas para o Instituto.

De acordo com o coordenador do Lacen/ES, Rodrigo Ribeiro Rodrigues, a confirmação ou exclusão dos casos suspeitos, no laboratório do próprio Estado, além de permitir um resultado mais ágil, trará uma resposta mais rápida para a Vigilância Epidemiológica.

“Estamos atuando na busca do diagnóstico com foco em todas as frentes necessárias no enfrentamento desse novo vírus. Por isso, uma das ações estratégicas de emergência da Secretaria, logo após a divulgação do primeiro caso suspeito, fora do epicentro mundial, foi fazer essa solicitação junto ao Ministério. Sabíamos da possibilidade da doença adentrar nossas fronteiras e, por isso, nos antecipamos. Nos próximos dias passaremos por um treinamento para que a liberação dos resultados seja realizada com a maior qualidade e segurança possível para a população”, frisou.

Rodrigues explicou ainda que um kit é capaz de analisar 24 amostras e que o resultado do teste que identifica o novo coronavírus sairá em até 24 horas. A previsão é que nos próximos dias o Ministério da Saúde libere mais kits para o Estado.

Além do monitoramento do novo coronavírus, o Estado terá um outro kit que permitirá ao Lacen a testagem para mais 20 tipos de vírus respiratórios. Esse cenário reforça e qualifica a capacidade já demonstrada pelo Lacen/ES na resposta tanto à emergência quanto a situações epidemiológicas rotineiras.

