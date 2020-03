Ministério da Saúde cria canal no Whatsapp para responder dúvidas sobre coronavírus

Por Redação - Redação 100

Advertisement

Advertisement

O Ministério da Saúde anunciou uma nova plataforma onde disponibilizará os dados sobre os casos e mortes decorrentes do novo coronavírus. Ela funcionará em uma página específica, com informações atualizadas diariamente.

Foi criado um canal por meio do Whatsapp com respostas as dúvidas e orientações sobre o tema, como forma de complementar o serviço de atendimento telefônico que já existia por meio do número 136. Qualquer pessoa pode acessar enviando uma mensagem para o número 61-99380031.

Advertisement

Advertisement