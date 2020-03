Mídias locais como divulgação do comércio Regional

Por Redação - Redação 6

Com o avanço da internet e novas formas de se comunicar, o jornalismo continua sendo importante. É por meio dele que informações verdadeiras são passadas a população, checadas com antecedência e não conforme acontece nos grupos de WhatsApp, com compartilhamentos desenfreados e sem conhecimento técnico.

O jornalista de mídia regional serve como um instrumento para dar voz a população dos bairros, por exemplo. Esses portais possuem a missão de reduzir as distâncias entre a população e as medidas que estão sendo tomadas pelo governo. É uma possibilidade de falar sobre os serviços que estão beneficiando a região.

Vantagens do jornalismo de bairro

O jornalismo de bairro é interessante porque ele é capaz de dar mais proximidade entre o veículo, seja um portal da internet ou um jornal impresso, com os moradores daquela região. Isso facilita no momento de fazer denúncias, reivindicações e de receber sugestões que possam servir para melhorar as condições de vida por lá.

Os sites locais, como é o caso do Portal Vila Mariana, de São Paulo, ajudam ainda a promover a cultura da leitura e servem para divulgar os eventos regionais. É uma oportunidade interessante para alavancar o comércio do bairro, gerando até mesmo novos empregos e renda para os moradores locais.

Proximidade com os leitores

As mídias locais têm como foco a proximidade com os leitores, assim a população que acompanha os portais locais tende a se sentir representada. Esses sites servem para mostrar as reivindicações feitas pelos cidadãos, muitas que não estão sendo atendidas pelos governantes e apenas ignoradas.

O melhor de tudo é que os leitores podem acessar de maneira gratuita, contando com um conteúdo de qualidade para ficarem bem informados. O número de pessoas no Brasil que prefere a comunicação por meio da internet não para de crescer e a tendência é que assim continue nos próximos anos.

Conheça o Portal Vila Mariana

O Portal Vila Mariana é focado nesta região de São Paulo, com destaque para o que acontece no bairro. Aqui você encontra telefones úteis, as farmácias que funcionam 24 horas, agências dos Correios, os horários dos ônibus e os cartórios da região. Tudo que os moradores precisam para não perderem serviços importantes.

Serve como um guia comercial completo, apresentando matérias importantes e artigos de conteúdo local. Existem colunas semanais, junto com a agenda de shows e de outros eventos que acontecem na região. A Vila Mariana envolve vários bairros paulistas, e todos eles recebem atenção especial por aqui.

Um guia comercial completo

Os portais regionais servem para informar notícias e pedidos da população, conforme citamos anteriormente, mas eles também servem para divulgar fatos que estão acontecendo no comércio. No Portal Vila Mariana você encontra assuntos dos mais diversos.

O Guia de Serviços conta com alternativas de Alimentação e Bebidas, Automóveis e Cia, Bancos e Seguradoras, Fast Foods e muitos outros. Todos eles focados na regionalidade.

Divulgação do comércio local

Aliado ao que falamos no tópico anterior, o site aparece como uma boa oportunidade para quem tem um negócio e pretende levar sua popularidade a mais pessoas. A divulgação do comércio regional é importante para que as lojas possam crescer e atender cada vez melhor a população regional.

A internet hoje chega na casa de boa parte dos brasileiros, e aqueles que não possuem computador fazem a conexão por smartphones ou outros sistemas que dão acesso a rede. Por isso, passa a ser cada vez mais importante investir neste tipo de negócio, divulgando seu comércio local.

Se você é empreendedor, não pode deixar de anunciar no Portal Vila Mariana, o mais acessado da região. Trabalhamos com diferentes sistemas, como anúncios simples ou banner. Por tudo o que as pessoas buscam em um portal regional, não perca esta oportunidade.

As mídias locais são excelentes para a divulgação do comércio regional e conseguem atrair um grande público. Até pessoas de outras regiões poderão conhecer os seus negócios. O melhor de tudo é que o investimento não é grande.

Agora que você já sabe quais são as vantagens das mídias locais na divulgação do comércio Regional, não deixe de acompanhar tudo o que é postado no Portal Vila Mariana. Neste espaço você ficará sabendo informações com credibilidade e que certamente poderão fazer diferença na sua vida como cidadão.