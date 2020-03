Março deve ser de chuva acima da média e temperaturas amenas no Espírito Santo

Por Redação - Redação 315

“São as águas de março fechando o verão…” os versos do poeta lembram que março é um mês tradicionalmente chuvoso. Desta vez, as águas de março devem ser acima da média: a precipitação deve ser maior do que o normal no Espírito Santo. É o que prevê a Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência técnica e Extensão Rural (Incaper). A previsão climática para o mês indica ainda que os termômetros devem registrar temperaturas abaixo do normal no Estado.

O documento aponta que os maiores acumulados de chuva no Espírito Santo chegam a 250mm nas proximidades do Caparaó e partes mais elevadas da região serrana. Nas demais áreas do Estado, em média, a chuva ao longo do mês fica entre 120 e 150mm.

Temperatura

Com relação às temperaturas, a média observada para o mês de março distribui-se entre 26 °C a 28 °C em quase toda a metade norte do Estado, região da Grande Vitória, no Vale do Itapemirim e no litoral sul. As demais áreas do Espírito Santo apresentam, em média, de 24 °C a 26 °C, sendo que algumas localidades da região serrana atingem, em média, de 20 °C a 22 °C. Os trechos mais altos das proximidades do Caparaó na região sul registram entre 14 °C a 16 °C, em média.

Ainda conforme o documento, a previsão climática apenas aponta tendências para um determinado período (um mês, uma estação), focando na qualidade do regime de chuva e anomalias de temperatura. Eventos extremos de chuva, vento, frio ou calor só podem ser previstos com alguns dias de antecedência ou, dependendo de sua intensidade/deslocamento, poucas horas ou minutos.

Fonte: Incaper

