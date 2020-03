Mais de 4 mil casamentos poderão ser adiados no ES se quarentena durar dois meses

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 132

Com as recomendações do Ministério da Saúde para evitar aglomerações, os casamentos começam a ser adiados no Espírito Santo. E, se a quarentena persistir por dois meses, como está ocorrendo em outros China, mais de quatro mil casamentos poderão ser cancelados no Espírito Santo, segundo levando-se em conta os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2018. Isso porque, naquele ano, foram feitos 24.749 casamentos no Estado, ou seja, 2.062 a cada mês. Só em Cachoeiro, mais de 200 casais poderão ter de deixar para depois o sonho do matrimônio, caso o tempo de isolamento seja superior aos 60 dias.

Com o casamento marcado para o início de maio, a assistente judiciária Gabriela Nodari de Castro, ainda não adiou oficialmente a cerimônia, mas prevê que não será possível realizar o enlace no dia previsto. “Estou conversando com os fornecedores sobre a possibilidade de marcar uma nova data. A questão principal é a segurança dos meus convidados, da minha família, dos meus amigos. Por mais que tudo melhore até lá, muitos estão inseguros de viajar. E a gente investe muito amor, energia e dinheiro em um casamento, então, queremos uma festa calorosa, todos se abraçando, dançando juntos. E o momento não condiz com a própria característica do casamento”.

Mesmo quem está com o enlace marcado para um período em que, teoricamente, a quarentena já terminou, está com dúvida sobre se o evento vai ou não acontecer. “Ainda estamos sem saber se adiamos ou não. A igreja ainda não informou nada e vamos esperar mais umas duas semanas para decidir se vamos remarcar a data”, conta a estudante de Medicina, Manuela Caliman, que tem a cerimônia agendada para 25 de julho.

