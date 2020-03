Mais de 80% dos atingidos pela enchente em Cachoeiro aprovam ações da prefeitura

Por Redação - Redação 14

A Ouvidoria Geral de Cachoeiro de Itapemirim realizou uma pesquisa de opinião com pessoas atingidas pela enchente de 25 de janeiro. Segundo o órgão, 86,6% dos que foram ouvidos avaliaram como “Bom” ou “Excelente” as ações de resposta da Prefeitura de Cachoeiro ao desastre natural.

Em relação às ações de prevenção à enchente da prefeitura, 61,5% dos entrevistados classificaram como “Bom” ou “Excelente”. Sobre a comunicação realizada nos canais oficiais, 48,5% disseram ter conseguido “Todas as informações”, e 29,3%, “A maioria das informações”.

No total, foram feitas 239 entrevistas em áreas de comércio mais afetadas pela enchente e durante o Mutirão da Cidadania, evento realizado nos dias 14 e 15 de fevereiro para prestar atendimentos à população atingida.

Os entrevistados também tiveram a oportunidade de fazer considerações a respeito do modo de atuação da prefeitura no episódio. Entre as manifestações, destacaram-se elogios à agilidade na resposta ao desastre e sugestões para que os comunicados de alerta sejam aprimorados, apresentando informações mais detalhadas.

“Adotamos todos os procedimentos para que as entrevistas representassem uma amostra fiel do que pensa o conjunto da população afetada”, afirma a ouvidora geral do Município, Thaynná Silveira.

“Esta pesquisa abrange opiniões sobre os mais diversos quesitos relacionados ao episódio, desde os comunicados de alerta até atividades posteriores à ocorrência, como limpeza e desobstrução de vias, organização do trânsito e comunicação nos canais oficiais da prefeitura”, complementa a controladora geral do Município, Mylena Gomes Lopes.

“Enfrentamos a pior enchente da história de Cachoeiro, e fizemos o máximo para minimizar os estragos e retomar as atividades do município. Foi uma experiência triste, mas que nos deixa muitas lições. Já estamos trabalhando, por exemplo, na implantação de um sistema mais moderno de alerta de cheias e inundações do rio Itapemirim. Ouvir as opiniões da população é fundamental para que estejamos cada vez mais preparados para novos desafios”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Pesquisa de Opinião – Pós-Enchente em Cachoeiro

Avaliação das ações de resposta à enchente:

– Bom ou Excelente: 86,6%

– Indiferente: 10%

– Ruim ou Péssimo: 3,4%

Avaliação das ações de prevenção à enchente:

– Bom ou Excelente: 61,5%

– Indiferente: 25,1%

– Ruim ou Péssimo: 13,4%

Acerca da comunicação através dos canais oficiais: conseguiu obter todas as informações de que precisava?

– Todas as informações: 48,5%

– A maioria das informações: 29,3%

– Algumas informações: 13%

– Um pouco das informações: 7,9%

– Nenhuma informação: 1,3%