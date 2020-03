Mãe de menino morto e estuprado por trans Suzy se revolta com reportagem 

Por Redação - Redação 1049

Aparecida dos Santos, mãe do menino Fábio, que foi morto e estuprado pela transexual Suzy Oliveira, relatou em entrevista exclusiva para o Alerta Nacional nesta segunda-feira (9), o drama que passou com a perda do filho há 10 anos.

Suzy ganhou destaque nas redes sociais após uma reportagem exibida no domingo passado (1º) durante o Fantástico, da Globo. Na matéria, o médico Drauzio Varella conversa com mulheres trans em um presídio.

O repórter Edie Polo conversou com a mulher. A mãe revelou o que mais a chocou durante a reportagem: “Foi dele receber abraços, receber cartinha e ainda um bombomzinho? Na prisão? Eu recebi o que nesses 10 anos?”, questionou.

Indignada, Aparecida disse que não superou a perda da criança. “Estou me levantando, porque Deus está comigo”. Ela ainda falou que está “muito, muito indignada”.

Suzy foi condenada em 2010 por estuprar e matar um menino de 10 anos. Em uma carta divulgada pela advogada Bruna Castilho, a trans diz que sabe que errou. Drauzio também se manifestou, e disse que “é médico não juiz”

O apresentador Sikêra Júnior se diz “enfurecido” com a repercussão do caso em favor de Suzy Oliveira. “A mãe é quem merecia um abraço e um beijo (…) Que Brasil é esse, que mundo é esse, meu Jesus? A televisão ao invés de ajudar e de proteger as crianças, de orientar, só faz m*rda”, afirmou. (Veja o comentário na íntegra abaixo).

Confira a nota divulgada pela advogada

“Eu Suzi Oliveira, ‘Rafael Tadeu’, venho dizer que nas entrevistas ao jornal Fantástico não me foi perguntado nada referente ao B.O. (Boletim de Ocorrência).

Eu sei que eu errei e muito. Em nenhum momento tentei passar como inocente e desde aquele dia me arrependi verdadeiramente e hoje estou aqui pagando por tudo que eu cometi…

Errei sim e estou pagando cada dia – cada hora e cada minuto aqui neste lugar…

Antes não tive essa oportunidade, agora eu estou tendo apenas que pedir perdão pelo meu erro no passado…”

Com informações, Rede TV