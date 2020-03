Latino explica porque adotou rapaz de 21 anos

Por Redação - Redação 460

Latino voltou a ser um dos nomes mais comentados da web ao longo deste fim de semana, já que o cantor revelou ter adotado um homem de 21 anos, Guilherme Dams, situação que foi alvo de críticas de algumas pessoas, dando o que falar nas redes sociais de Latino.

O Instagram de fofocas “Rainha Matos” noticiou a adoção de cantor, e diversas pessoas começaram a questionar a filha do cantor com Kelly Key, Suzanna Freitas, que revelou que ele não pagava a sua pensão há anos. A jovem veio a público mais tarde esclarecer que estava tudo bem entre ela e o pai, mas o assunto rendeu ao longo de todo o domingo (29).

Fonte: MSN

Procurado por Léo Dias, do UOL, o cantor explicou a situação com Guilherme: “Ele é filho biológico da esposa do meu coreógrafo Jojou, que trabalha com a gente há mais de 10 anos e amigo pessoal há 15. O menino perdeu o pai num acidente de carro e decidimos (na época) em continuar ajudando ele”.

“Hoje sou empresário dele na parte do futebol. Ele estava de partida para Portugal, mas por causa de covid-19 tivemos que abortar a missão, daí aproveitou para ficar uma temporada comigo, como sempre fez nas outras férias. Qual o problema disto gente? Eu e meu coreógrafo ajudamos ele desde quando ele tinha seus 12 anos. Hoje tem 21. O moleque é muito do bem! Sempre vinha nas férias para ficar com a gente, mas como agora está ficando mais bonitão a galera está zoando. Brasil, né? (risos)”, diz.

Antes de Guilherme, Latino tinha 10 filhos registrados, com o seu nome em suas certidões de nascimento, sendo Dayanna (22 anos); Victor Hugo, Guilherme, Bruna e Amana (todos com 21 anos); Suzanna Fretias (19 anos), filha do cantor com Kelly Key; Ana Julia (11 anos); Bernardo (9 anos); Valentina (8 anos) e o caçula, Matheus (7 anos).

