Iúna: bombeiros e policiais atuam em barreira sanitária entre ES e MG

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 104

Militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atuam desde a manhã desta quarta-feira (25) em barreiras sanitárias montadas nas divisas do Espírito Santo com o Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Em Iúna, do lado capixaba, os agentes das instituições abordam os veículos que passam pela divisa com Manhumirim, do lado mineiro, e verificam a temperatura corporal e fazem um questionário sobre possíveis sintomas da Covid-19.

Todos os veículos, sejam eles, caminhões, ônibus ou carro de passeios são abordados. A medida foi tomada após decreto do governador, Renato Casagrante, para fortalecer o combate ao coronavírus.