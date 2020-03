Instituto Federal do Espírito Santo decide suspender aulas por causa do coronavírus

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 145

Em reunião nesta segunda-feira (16), gestores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) decidiram pela suspensão das aulas a partir de quarta-feira (18). A suspensão inclui todas as unidades até sexta-feira da próxima semana (27), com a possibilidade de prorrogação ou revisão a qualquer tempo.

De acordo com o comunicado publicado na página oficial do Ifes no Facebook, viagens, reuniões e eventos institucionais também ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), conforme a Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020.

Na nota, o Instituto afirma que “a medida é preventiva e visa evitar aglomerações, tendo em vista a possibilidade de aumento do número de casos de infecção pelo Covid-2019 no Estado”.

