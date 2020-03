Instituto de Previdência dos Servidores de Itapemirim é o único superavitário no Estado

Por Redação - Redação 7

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim (Iprevita) apresentou, em reunião ordinária realizada na quinta-feira (5), um relatório demonstrando as provisões matemáticas que resultaram no superávit atuarial de R$ 1.805.383,93, tornando o Regime Próprio de Previdência Social ( RPPS) de Itapemirim o único superavitário do Estado. De acordo com a diretoria executiva, o regime de Previdência dos Servidores Públicos de Itapemirim também está entre os primeiros lugares do ranking nacional.

Ainda segundo a diretoria, o empenho positivo do prefeito Dr. Thiago Peçanha Lopes e dos vereadores, em estabelecer os mecanismos legais e administrativos capazes de suprir as demandas do Iprevita, contribui significativamente neste resultado de sucesso.

Segundo os diretores do Instituto, o resultado satisfatório se deu por várias razões, dentre as quais, destacam-se: repercussão positiva do novo Plano de Amortização do Déficit Técnico Atuarial estabelecido pela Lei Municipal nº 3.160/2019; crescimento acima de 36% em seu saldo financeiro em relação ao ano anterior, impactando positivamente o saldo das contas do Iprevita em R$ 40.574.037,65.

A rentabilidade de 25,98% da carteira de investimentos, que superou a meta atuarial em mais de 145%, uma vez que, no ano de 2019, a meta atuarial foi de 10,59% (IPCA + 6%) e a capacitação de seus servidores, diretores e conselheiros, principalmente na área de investimentos, com as certificações CPA 10/ANBIMA e CGRPPS/APIMEC), também foram pontos positivos para o alcance deste resultado.

O evento contou com a participação dos membros da Diretoria Executiva, Conselhos de Administração e Fiscal, Comitê de Investimentos e servidores efetivos, e teve por objetivo, apresentar os relatórios que compõem a Prestação de Contas Anual – Exercício 2019 que será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado.