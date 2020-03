Instalação de 90 fossas ecológicas na zona rural de Atílio Vivacqua contribui para saúde dos córregos

Por Redação - Redação 19

Graças a um investimento de R$ 300 mil, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente concluiu, no último mês, a implantação de 90 fossas ecológicas com tecnologia UASB no interior de Atílio Vivácqua. Os recursos são fruto de convênio com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

As melhorias sanitárias foram instaladas nas localidades de São Pedro, Linda Aurora, Alto São José, Vila Nova e Monte Verde, atingindo em torno de 8% da população rural total do município, que chega, atualmente, a cerca de 5 mil habitantes.

E mais R$ 500 mil provenientes de novo convênio com a Funasa – que já se encontra em fase de licitação – serão injetados na construção de 106 fossas sépticas nas comunidades de Santa Tereza, Antas, Santa Cruz, Independência, Santo Antônio e Córrego da Fama, o que atenderá a uma média de 400 moradores.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Marcio Menegussi, essas melhorias são eficazes para solucionar problemas decorrentes do lançamento de efluentes sanitários (também chamados de águas negras ou, simplesmente, esgoto bruto) nos córregos.

Ele detalha que a redução de carga orgânica poluente vem resultando na diminuição de odores gerados por fezes e urina, na queda da contaminação das linhas d’água e, ainda, na minoração da infestação de animais peçonhentos nas residências.

“Essa tecnologia foi desenvolvida na Universidade Federal da Paraíba. Pesquisamos e trouxemos esse modelo para o município por também se tratar de uma solução de baixo custo financeiro e elevada eficiência ambiental”, explica o secretário.

