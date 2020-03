Guaçuí: Simone Biondo fala sobre sua pré-candidatura a prefeita

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 168

Por Elias Carvalho

O AQUINOTICIAS.COM dá sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeitos do Sul do Espírito Santo. Essa é uma oportunidade que o maior portal de notícias da região está dando para os que pretendem disputar as eleições 2020 possam apresentar suas ideias e propostas aos eleitores.

A nossa entrevistada é ex-primeira-dama de Guaçuí, Simone Biondo (PP). Ela sobre como construirá uma aliança para viabilizar sua candidatura.

Confira a entrevista!

AQUINOTICIAS.COM – Por que você quer ser prefeita de Guaçuí?

Simone Biondo – Pelo amor que tenho por Guaçuí. Aqui constituí minha família, por enxergar que o nosso município merece mais e que junto com uma equipe competente e responsável pode-se, com muito trabalho e determinação, ser possível melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso, claro, com a ajuda de Deus.

Você acha que conseguirá unir a oposição em torno do seu nome?

Posso dizer que em Guaçuí não existe outro grupo de oposição que não seja o grupo ao qual pertenço. Também é bom ficar claro que as pessoas, desse grupo, convivem em harmonia e muito respeito.

O fato de você ter sido esposa do ex-prefeito Vagner Rodrigues pode te ajudar nessa caminhada ou te atrapalhar pelos desgastes naturais de quem foi mandatário do Poder Executivo?

Falando em ajuda na caminhada no caso de uma campanha, afirmo que seria extremamente valiosa. Afinal, não se pode negar a grande liderança política que Vagner ainda é. Outra coisa que não se pode deixar de notar é que essa liderança sobreviveu aos desgastes que qualquer administrador público sofre.

Seu governo será uma espécie de continuidade do governo do ex-prefeito Vagner Rodrigues?

Reafirmo o que respondi antes: Vagner ainda é uma grande liderança política. Porém, não se há de falar em forma de governar. Este não é o momento porque o período de campanha ainda não teve início. Entretanto, para não deixar dúvida, é lógico que continuidade de ações de governo só pode acontecer com a reeleição de um administrador.

O fato de você ser mulher e estar pleiteando um cargo, que é exercido por uma mulher há oito anos, pode ajudar ou não sua candidatura?

Acredito, sinceramente que, o fato de eu ser mulher, nada tem a ver com o ajudar ou atrapalhar minha pré-candidatura. O que manda é a humildade, competência e a capacidade de aglutinar apoios e a verdade do que falo por estar apoiada na crença que tenho.

Um vereador apareceu ao seu lado em um evento recente do PSB. Será seu vice nas próximas eleições?

Ainda é muito cedo para definições. Também não me cabe dar respostas isoladas já que todas as decisões serão tomadas pelo nosso grupo. Em resumo, afirmo que todos os que já fazem parte dele, bem como todos os que se juntarem a nós serão partes importantes neste projeto inicial.

O governador Renato Casagrande já declarou apoio à sua pré-candidatura?

Até agora o governador não declarou apoio a ninguém, em todo o Estado, mesmo porque ainda não existem candidatos, apenas pré-candidatos. Renato Casagrande é um mandatário sério, um político experiente que saberá a hora exata de declarar apoio. Feliz será o candidato que puder contar com a sua companhia!