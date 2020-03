Guaçuí abre exposição fotográfica sobre mulheres que se destacaram na história

Por Redação - Redação 57

Foi aberta na noite desta sexta-feira (6) a exposição fotográfica “Representatividade: mulheres que fizeram e fazem a diferença em Guaçuí”, organizada pela Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes (Semcultes), em comemoração ao Dia da Mulher, 8 de março. A mostra traz fotografias de mulheres que se destacaram e destacam na sociedade e está montada na sede da Semcultes, no prédio do antigo Colégio São Geraldo, onde vai permanecer durante este mês.

As mulheres homenageadas na exposição foram indicadas pela população que apontou aquelas que mereciam a honraria, por terem feito ou porque fazem a diferença na sociedade guaçuiense. Mas antes da abertura da exposição, o Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira apresentou a peça “Que história é essa?”, na Praça da Igreja Matriz, que fica em frente ao antigo casarão que também é patrimônio histórico de Guaçuí.

A solenidade de abertura da exposição foi aberta por uma performance do saxofonista Hugo Oliveira que também apresentou seu talento enquanto as pessoas conheciam as fotos que contam um pouco da história das homenageadas. A Semcultes recebeu material das famílias e amigos de 24 mulheres que compõem a exposição (veja a lista das homenageadas abaixo) que também apresenta poesias de escritores de Guaçuí que falam sobre a mulher.

O vereador Licinho falou em nome da Câmara Municipal e tinha um motivo especial de estar ali: sua mãe, Maria Irene Moreira, está entre as homenageadas. Ele parabenizou a equipe da Secretaria responsável pela iniciativa e destacou a importância da mulher na sociedade. “É importante para todas as mulheres a homenagem a essas mulheres que ajudaram a alavancar a história de Guaçuí”, afirmou.

O ex-prefeito de Guaçuí e presidente do Instituto Histórico e Geográfico do município, Luiz Moulin, estava presente e elogiou a iniciativa da municipalidade em resgatar a história feminina da cidade. Ele destacou a presença de algumas das homenageadas, entre elas as comendadoras Maria Madalena Emery de Carvalho, com 94 anos, e Ivanete da Silva Glória Dalmácio, com 90. “São todas mulheres que atuaram no desenvolvimento de nossa cidade”, disse. Depois, discorreu sobre fatos históricos marcantes de muitas das homenageadas, principalmente, de Emiliana Emery Viana, que apontou como ícone histórico e político da história até do Brasil. “Devemos nos mirar no exemplo de todas essas mulheres que saíram de suas casas para escrever lindas páginas de nossa história”, completou.

O secretário municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Leonardo Ridolfi, destacou o empenho de sua equipe para a montagem da exposição, sob a coordenação da superintendente de Cultura, Maiara Aparecida Silva de Carvalho. “Agradecemos também a todos as famílias e aqueles que autorizaram e contribuíram para que fosse montada essa rica lista de mulheres que representam a todas de nosso município”, disse, destacando a prefeita Vera Costa – que também está entre as homenageadas. “Vera é uma mulher guerreira e sempre aprendemos muito com ela, porque está sempre em busca do desenvolvimento de Guaçuí, na batalha por um município cada dia melhor”, complementou. Também foram prestigiar a exposição, o deputado estadual Luciano Machado e o vereador Paulinho do Vitalino.

Mulheres que fizeram e fazem a diferença

– Carmen Lengurber Emery – pianista

– Célia Vieira Ferraz de Oliveira – Responsável pela melodia do Hino de Guaçuí

– Dalva Amaral Faria – Escrivã Oficial

– Warribe Noé de Almeida – Dona Gabi – combate à fome e estruturação da Santa Casa de Misericórdia.

– Edith Castro – primeira professora municipal de Ensino Fundamental.

– Dra. Emília Vargas – primeira médica ginecologista.

– Emiliana Emery Viana – primeira eleitora e importante figura política.

– Eunice Lengurber Emery – centenária no Mês da Mulher.

– Hyla Thomé – aviadora

– Ivanete da Silva Glória Dalmácio – comendadora, poeta, professora e doutora em Literatura Brasileira.

– Isaura Marques da Silva – figura importante no desenvolvimento escolar municipal.

– Jurema Moretz Sohn – comendadora, professora e diretora.

– Maria Madalena Emery de Carvalho – comendadora, criadora da escola de música e fundador da Capela Mortuária.

– Márcia Sardenberg Ferraz Moulin – primeira vereadora eleita em 1989, primeira pedagoga de Guaçuí e fundadora da Apae.

– Maria Vianna Emery – fundadora do Colégio São Geraldo.

– Maria Umbelina da Silva – diretora da Casa da Criança.

– Maria Irene Moreira – fundadora e primeira professora da Apae.

– Maria da Penha Quintão Mayrink – Penha Brandão – primeira professora de Matemática.

– Neuza Souza Ribeiro Cade – primeira vereadora eleita.

– Rita Perdigão – parteira.

– Sebastiana Henriques – Dona Nana – primeira professora da zona rural e pioneira na defesa de meio ambiente.

– Vera Costa – primeira prefeita.

– Violeta Viana – primeira delegada de ensino e professora de Educação Física.

– Zélia Viana de Aguiar – primeira dama de Guaçuí e do Estado do Espírito Santo.