Governo do Estado não vai adiar cobrança de IPVA, que começa em abril

Por Fernanda Zandonadi

O Governo do Estado informou que não há previsão de adiamento do IPVA, que começa a vencer em abril. Em nota, a Secretaria da Fazenda justificou que precisam manter o equilíbrio fiscal e as contas públicas e Estado e municípios precisam manter recursos para enfrentar a situação atual de crise por conta do coronavírus.

Veja a nota, na íntegra:

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) informa que foram prorrogados os prazos para cumprimento de obrigações acessórias relativas ao ICMS, não sendo alterados os prazos de vencimento do tributo. A Sefaz acrescenta que todas as medidas a serem tomadas terão como norte a sua efetividade, bem como a preservação das contas públicas, o equilíbrio fiscal e os recursos para que o Estado e os Municípios, destinatários do IPVA, tenham recursos para enfrentar a situação atual.

