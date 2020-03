Governo do ES suspende aulas da rede estadual e antecipa férias de julho

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 1410

O governador Renato Casagrande anunciou novas medidas para conter o avanço do coronavírus no Espírito Santo. Entre as ações está a suspensão das aulas da rede estadual, que serão contabilizadas como antecipação das férias de julho.

Desta terça-feria (17) até sexta (20), apenas professores estarão nas unidades. A partir de segunda-feira (23) até o dia 4 de abril começa a valer a suspensão das aulas como adiantamento das férias de julho.

Outra ação é a recomendação para que todos as pessoas com sintomas de virose, mesmo que não tenham relação com suspeita de coronavírus, se isolem por 14 dias em casa. A intenção é evitar a disseminação de gripes e resfriados que possam fragilizar as pessoas e torná-las ainda mais suscetíveis à transmissão do Covid.

O Governo do Estado também anunciou que fará uma entrevista coletiva ás 18h30 para anunciar mais detalhes sobre a situação do coronavírus no estado.